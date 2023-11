Este 19 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, una ocasión que resalta el extraordinario esfuerzo de las mujeres emprendedoras a nivel mundial y la crucial importancia de su papel en el ámbito empresarial. Este reconocimiento cobra aún mayor relevancia considerando que seis de cada diez emprendedores en Perú son mujeres, según un estudio realizado por Ipsos. De acuerdo al Banco Mundial, las mujeres aportan el 9% del PBI mundial. En esta nota compartimos 3 historias de éxito de damas que salieron adelante capacitándose para tener un negocio propio.

1. Soledad Villavicencio

A sus 26 años, fundó “Bodega Zami”, un negocio que inició junto a su pareja para prosperar económicamente y brindar un futuro prometedor a su hija de dos años, Eimy. Desde sus inicios, la tienda ha experimentado un crecimiento gradual, incorporando tecnologías y realizando mejoras constantes. Gracias a su propio esfuerzo y a las capacitaciones en el uso de herramientas digitales que recibió de un programa gratuito, Soledad tomó la decisión de diversificar su oferta de productos. Actualmente, su bodega ofrece una amplia gama que incluye artículos de bazar, abarrotes, material de librería, frutas, verduras, gaseosas, y más.

“Inicié con muy poca mercadería. Era como una tiendita a la antigua. Vinieron de pronto a visitarme de ‘Bodega Digital’. Me hablaron de WhatsApp, de TikTok, hasta como poner mi lugar de negocio en Google. Me enseñaron de Yape y Plin. Ahora cada dos días grabo mis videos y los publico. Empecé a recibir más clientela, me llaman, me hacen pedidos y yo voy y se los entrego”, señala Villavicencio.

2. Sandra González Vilca

En el 2021, ella asumió con valentía la responsabilidad del negocio, la bodeguita ‘Huanca’ en Santa Anita, fundada por su padre hace 40 años. Así buscó continuar con su legado y contribuir al crecimiento de la empresa familiar. Desde ese año, Sandra ha implementado servicios de delivery y pago con Yape, lo que le ha permitido atraer a más clientes. Con determinación, Sandra trabaja arduamente para continuar el legado que su padre le dejó. Además, logró capacitarse en la Escuela de Negocios Coca-Cola lo que le permitió adquirir mayor conocimiento sobre su rubro.

3. Carmen Castro

Tras casi 20 años dedicándose a la industria del reciclaje. Su empresa, Mary Cris E.I.R.L., que inició operaciones en agosto de 2022 y lleva el nombre de su hija menor, realiza acopio y compactación de plástico PET. Desde sus inicios, Carmen ha enfrentado grandes desafíos. Por ejemplo, hace cuatro años, un incendio devastador en el mismo local donde actualmente trabaja dejó las máquinas inoperativas y resultó en la pérdida total de la mercadería. A pesar de esta adversidad, su perseverancia y el respaldo de su hijo César le permitieron superar la tragedia.

Para seguir creciendo en la industria del reciclaje, Carmen se sumó al programa ‘Recicrece’, una iniciativa implementada por Aprenda, Arca Continental Lindley y Coca-Cola. “Gracias al apoyo de este programa, logramos un incremento del 10 % en el acopio de plástico PET al cierre de septiembre de 2023; así como un aumento del 70 % de la capacidad operativa y más de 85 toneladas de ventas a nuevos clientes”, señaló la empresaria.

INICIATIVAS QUE HACEN EL CAMBIO

“El emprendimiento femenino es un factor clave para el desarrollo económico y social de cualquier país. Las mujeres inspiran y aportan nuevas ideas, enfoques y perspectivas que enriquecen el ecosistema empresarial. Además, su inclusión permite eliminar las barreras que enfrentan a diario, como la falta de acceso a la educación, la financiación y las redes de apoyo”, destaca Miriam Vásquez, directora de Aprenda.

Los programas Recicrece, Bodega Digital y Escuela de Negocios Coca-Cola son algunas de las iniciativas que apoyaron a estas tres mujeres a sacar su negocio adelante a través de la educación y capacitación para adquirir conocimientos empresariales