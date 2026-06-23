Cada 28 de junio el Perú celebra el Día del Cebiche, una fecha que rinde homenaje al plato bandera que representa la identidad gastronómica del país. El cebiche no solo destaca por su sabor, también por la frescura de sus insumos, la tradición del mar peruano y una preparación que exige respeto por el producto. En esta fecha, su consumo se convierte en una expresión cultural que une a las familias alrededor de la mesa.

Diario OJO entrevistó a Romy Boy, chef corporativa de Terminal Pesquero, quien explica el significado de esta fecha para la marca, el trabajo detrás de la frescura del pescado, las tendencias actuales del ceviche y las promociones especiales por la celebración. La especialista detalla además cómo se mantiene la calidad del producto desde el mercado hasta la mesa.

¿Qué significado tiene para ustedes el Día del Cebiche? Para nosotros el Día del Cebiche significa identidad de la marca porque nuestro nombre representa algo muy importante en el país. El cliente asocia Terminal Pesquero con la frescura del insumo, del mercado a la mesa. Es una fecha bastante importante porque trabajamos con pesca del día e insumos del día y todo un trabajo diario desde la madrugada para que el cliente reciba un buen ceviche y se vaya satisfecho.

¿Cuáles son los desafíos para mantener la frescura del pescado y si aplican pesca responsable? Nosotros cuidamos mucho el insumo desde el envío y el almacenamiento durante el servicio. Tenemos procesos claros y siete de nuestros nueve locales cuentan con certificación de restaurantes saludables, que asegura buena manipulación y cadena de frío. Esto garantiza entregar el producto lo más inocuo posible y mantener la experiencia de frescura que nos caracteriza.

¿Cómo ha cambiado el consumo del cebiche en los últimos años? Con los años hemos migrado a una tendencia más hacia lo norteño. Antes se diferenciaba entre ceviche limeño y norteño, pero hoy el peruano está más arraigado a sus raíces. La tendencia actual respeta más la frescura del pescado y el equilibrio del jugo, el ají y el limón, ese matrimonio entre lo ácido y lo picante.

¿Qué recomienda para preparar un buen cebiche en casa? El secreto está en los insumos, tomarse el tiempo de ir al mercado. Elegir una buena pesca del día, limón recién exprimido, pasta de rocoto, ají limo licuado y en brunoise, leche de tigre, caldo de pescado, sal, cebolla y culantro para aromatizar. Mi recomendación final es servirlo en un plato frío para continuar dándole frescura y acompañarlo con camote, choclito y lechuga fresca

¿Es cierto el truco de presionar el limón antes de exprimirlo para que suelte un mejor jugo? Sí, es verdad. El limón no lo cortamos a la mitad, solo le cortamos la tapita para evitar el amargor de la cáscara. Si está duro, lo presionamos en la mesa y lo movemos para que suelte jugo antes de exprimirlo, así evitamos extraer los aceites de la cáscara que dan amargor.

¿Qué tipo de ají utilizan en el cebiche? Usamos rocoto y ají limo. El rocoto solo aporta color, cuerpo y sabor, pero no picor, porque se le retira la piel. El ají limo sí lo usamos licuado para darle el picor característico. Es importante el matrimonio de ambos para lograr el sabor final del ceviche.

¿Qué pescados son los más consumidos actualmente Dependiendo de la temporada trabajamos con diferentes pescas. Antes usábamos mucho perico, pero ahora está en veda. Actualmente usamos lisa, doncella, cojinova, corvina y otras variedades. Siempre informamos al cliente porque cada pescado se trabaja de manera distinta.

¿Qué promociones tendrán por el Día del Cebiche? Desde el viernes 26 iniciaremos con promoción de leche de tigre a 3 soles en todas las sedes en colaboración con Yape, con stock limitado. Y el domingo tendremos 2x1 en cebiche de la carta durante todo el día hasta agotar stock en nuestras 9 sedes ubicadas en los distritos de Surco, Miraflores, Barranco, San Isidro, Jesús María, San Miguel y Punta Hermosa.

¿Qué mensaje final dejaría en esta fecha? Para nosotros es importante reconocer el trabajo de nuestros colaboradores y también celebrar el Día del Pescador. No somos nada sin nuestra comunidad.