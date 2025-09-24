Del 27 al 28 de septiembre llegan los Shopping Days, una de las temporadas más esperadas por los peruanos gracias a sus promociones y rebajas únicas. Esta fecha es la ocasión ideal para renovar el clóset, adquirir productos de temporada y adelantarse a las compras de fin de año, considerando un enfoque más organizado y planificado para no gastar de más.
“Queremos que nuestros clientes vivan los Shopping Days no solo como una temporada de descuentos, sino como una experiencia de compra inteligente, donde puedan acceder a productos de calidad, marcas reconocidas y facilidades de pago que realmente les sumen valor”, destacó Pedro Mont, director de Platanitos.
En ese sentido, Pedro Mont, director de Platanitos, brinda cuatro claves prácticas y estratégicas que te permitirán disfrutar al máximo esta campaña:
1. Alerta de medianoche: Muchas promociones arrancan a las 00:00 horas y los productos más demandados se agotan en cuestión de horas. Estar atento desde temprano puede marcar la diferencia entre conseguir lo que quieres o quedarte sin stock.
2. Utilitarios que siempre salvan: Electrodomésticos, accesorios o básicos de uso diario suelen tener rebajas considerables. Es un buen momento para comprar artículos que tarde o temprano tendrás que renovar y así ahorrar a largo plazo.
3. Marcas TOP con super rebajas: Durante estas fechas, incluso las marcas más reconocidas suelen ofrecer descuentos poco comunes. Aprovecha para comparar precios y elegir productos de larga duración que normalmente no bajan de precio, asegurando así una compra más estratégica y pensada.
4. Fijas de temporada: La primavera llega con planes, reuniones y nuevos looks, por lo que resulta imprescindible tener a la mano calzado que se adapte a cada momento. Hay opciones que se ajustan a diferentes estilos y te ayudan a crear outfits frescos, modernos y perfectos para cualquier ocasión.
De esta manera, la campaña no solo representa una ocasión para ahorrar, sino también una oportunidad de comprar con planificación, estilo y sin remordimiento
