El Día del Shopping, que se celebra los días 27 y 28 de septiembre, es una gran oportunidad para que los emprendedores aumenten sus ventas. Con una buena estrategia, pueden llegar a más clientes y ofrecer productos a precios atractivos, impulsando su negocio y captando nuevos públicos.

Expertos de Niubiz, compañía de procesamiento de pagos e impulsora de la evolución digital en el país, ofrecen algunos consejos para que los emprendedores aprovechen al máximo estas fechas más esperadas del año.

INVENTARIO. Contar con suficiente stock de los productos más pedidos y reforzar el equipo de ventas ayuda a evitar filas largas. Así, la atención será rápida, los clientes quedarán satisfechos y las ventas aumentarán durante el evento.

PAGOS. Ofrecer distintas formas de pago desde tarjetas hasta billeteras digitales, puntos, millas, cuotas sin interés y compra ahora paga después, permite que más clientes puedan comprar con comodidad y sin complicaciones.

ORDEN. Mostrar las ofertas con carteles claros y organizar bien la tienda para que los clientes encuentren rápido lo que buscan hacen que la experiencia sea más sencilla y atractiva.

PROMOCIONES. Ofrecer descuentos por compras combinadas o al superar un monto mínimo anima a los clientes a gastar más. Esta técnica también ayuda a renovar el inventario rápido y a mantener la tienda con novedades que llamen la atención.

COMUNICACIÓN. Utilizar las redes sociales, bases de datos y mensajes directos para compartir las ofertas y el horario extendido genera interés y atrae a más personas. Avisar con tiempo ayuda a que más clientes lleguen y aprovechen las promociones.

EXPERIENCIA POSTVENTA. Después del evento es importante mantener contacto con los clientes, escuchar sus opiniones y ofrecer cupones para futuras compras. De esta manera, los compradores ocasionales pueden convertirse en clientes leales.

70% de descuento y horarios hasta las 11 p. m. atraerán a más de 4 millones de visitantes al Día del Shopping este 27 y 28 de setiembre.

