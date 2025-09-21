Terminar la sesión de entrenamiento o un partido no significa descuidar la recuperación. Elegir la ropa adecuada después del deporte ayuda a mantener los músculos protegidos, favorecer la circulación y evitar molestias innecesarias.

En esta línea, expertos de adidas brindan algunos tips para un fit ideal post-deporte:

● Chaquetas ligeras y flexibles: Mantienen el calor muscular sin limitar el movimiento, ideales para el traslado o precalentamiento posterior.

● Pantalones cómodos y adaptables: Respetan la movilidad de piernas y articulaciones, evitando tensiones innecesarias.

● Capas transpirables: Ayudan a regular la temperatura corporal y reducen la acumulación de sudor.

● Accesorios funcionales: Mochilas, cinturones o calzado cómodo que no aprieten ni generen incomodidad durante el desplazamiento.

Además de cuidar los músculos, estas prendas permiten mantener un look moderno y urbano, perfecto para salidas casuales, reuniones con amigos o cualquier actividad después del deporte.

