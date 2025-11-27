Cada 26 de noviembre se celebra el Día del Transporte Sostenible, una fecha para recordar que cuidar el auto también cuida el ambiente y ayuda a ahorrar. Eduardo Justo, Gerente de Negocios de Bosch Mobility Aftermarket Perú, comparte consejos prácticos para que los vehículos funcionen mejor, duren más y gasten menos combustible.

FRENOS. Cuando las pastillas, discos o el líquido de frenos están desgastados, el auto necesita más distancia para detenerse y otras piezas se sobrecargan. Revisarlos previene fallas, reduce el gasto de combustible y ayuda a conducir con confianza.

BUJÍAS. Las bujías y los cables en mal estado hacen que el motor pierda potencia, que el auto tironee en subidas y que gaste más gasolina. Revisarlos con frecuencia asegura que el auto arranque bien y que la combustión sea más limpia.

SUSPENSIÓN. Amortiguadores y otros componentes desgastados generan vibraciones, desgaste desigual de llantas y mayor consumo. Inspeccionarlos permite un viaje más estable y controlado, incluso en calles con baches o curvas.

REPUESTOS. Elegir filtros, bujías y baterías AGM o EFB de calidad ayuda a que el motor funcione correctamente, disminuye emisiones y prolonga la vida del vehículo, especialmente en el tráfico intenso de la ciudad.

DIAGNÓSTICO. Llevar el auto a un taller especializado permite detectar calibraciones internas o desgastes que no se perciben a simple vista. Un chequeo completo asegura que cada sistema opere de forma óptima y evita problemas inesperados.

CONDUCCIÓN. Evitar acelerones bruscos, mantener velocidad constante y frenar con anticipación ayuda a gastar menos combustible, prolongar la vida de las piezas y reducir la contaminación.

ALMACENAJE. Guardar el vehículo en lugares techados protege los componentes mecánicos y eléctricos, evitando averías y reparaciones costosas.

Cuidar el auto revisándolo, limpiándolo y haciendo ajustes frecuentes ayuda a que funcione sin problemas, dure más tiempo y gaste menos combustible.​