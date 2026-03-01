A nivel mundial, entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que la pérdida de la audición es prácticamente el problema crónico de salud que más afecta a los adultos mayores, después de la hipertensión y de la artritis.

El Día Mundial de la Audición se celebra cada 3 de marzo. Esta fecha fue establecida por la OMS para crear conciencia en la población sobre la importancia de la detección temprana de la pérdida auditiva, así como promover su cuidado.

El Dr. Renzo Verástegui, director médico del centro audiológico AudiPhone, señala que actualmente más de 1500 millones de personas viven con pérdida auditiva debido a factores provenientes de la exposición al ruido, el consumo de medicamentos ototóxicos, el envejecimiento y la contaminación sonora.

“No tratar la pérdida auditiva es igual que dejar una caries sin atender. Ambas condiciones, si se ignoran, empeoran con el tiempo. Mientras la caries destruye el diente y puede causar infecciones, la pérdida auditiva no tratada acelera el deterioro cognitivo y provoca aislamiento social, depresión y otras complicaciones a la salud”, explica Renzo Verástegui.

Complicaciones de la pérdida auditiva

Una de las complicaciones más notorias es la dificultad para seguir conversaciones y participar de reuniones. Ello va generando aislamiento y soledad: una desconexión social que provoca frustración, ansiedad, depresión y estrés.

El director médico de AudiPhone agrega que cuando no se trata la pérdida auditiva, el cerebro trabaja más para poder interpretar los sonidos y con ello genera fatiga mental y empobrece las aéreas relacionadas con el lenguaje y la memoria, las mismas que son afectadas por el Alzheimer.

Este es un problema de salud que si bien afecta a los adultos mayores debido a la edad (presbiacusia), cada vez más jóvenes presentan malestares auditivos ocasionados por el uso prolongado de auriculares para escuchar música y la asistencia a discotecas o conciertos, lugares donde los niveles de volumen son altos y dañinos al oído humano.

El oído es también el lugar donde se encuentra el centro de equilibrio. Por ese motivo, cuando existe pérdida auditiva pueden generarse trastornos del equilibrio y vértigo.

Sordera afecta calidad de vida del paciente

Cuando se deja avanzar a la sordera, disminuye significativamente la calidad de vida del paciente. Se vuelve poco sociable, callado e intranquilo. Además, se reduce su capacidad de pensar, aprender, recordar y resolver problemas.

Es ese sentido, el Dr. Renzo Verástegui, afirma que es importante abordar la pérdida auditiva a tiempo y buscar alternativas seguras que se inician con la consulta médica de expertos, quienes pueden determinar exactamente si hay daño y cómo tratarlo.

Una de las alternativas es el uso de como los audífonos medicados. Estos dispositivos electrónicos son actualmente la mejor solución para tratar el 80% de casos de sordera, explica el audiólogo Renzo Verástegui.

