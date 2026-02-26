El regreso a clases no se trata solo de comprar útiles, uniformes o accesorios. Los padres también deben tomar decisiones que influyen en la salud de sus hijos durante todo el año. Elegir bien el calzado, la mochila, el escritorio y revisar la visión, proteger la postura, los ojos y previene diversas enfermedades en el estudiante.

MOCHILA. El peso excesivo y las correas mal ajustadas pueden afectar la postura de los niños. Violeta Suclupe, docente de fisioterapia y rehabilitación del Instituto Carrión, aconseja optar por un modelo con dos correas anchas y acolchadas, revisar que los objetos más pesados queden cerca de la espalda, y que los compartimentos permitan organizar los materiales sin sobrecargarla.

CALZADO. Lucía Chávez, product manager infantil de Footloose, explica que las plantillas acolchadas absorben el impacto de caminar y correr, las suelas antideslizantes evitan caídas, y los materiales reforzados en punta y talón aseguran durabilidad frente al uso diario. Los modelos con velcro o bandas elásticas facilitan que los más pequeños se calcen solos, fomentando la independencia y agilizando las rutinas diarias

VISIÓN. El 80 % del aprendizaje llega a través de los ojos, pero el uso excesivo de pantallas y la falta de tiempo al aire libre afectan la visión de los niños. “Detectar errores de refracción a tiempo evita cansancio, irritabilidad y pérdida de atención en clase”, señala la Dra. Marleni Mendoza, oftalmóloga y asesora científica de Laboratorios Lansier.

ATENCIÓN. Observe signos de fatiga visual, como acercarse a libros o pantallas, frotarse los ojos o dolores de cabeza. Revisar la vista a tiempo.

La pantalla de la computadora o tablet debe estar a la altura de los ojos y las muñecas rectas al escribir. Así se evita la fatiga ocular y se mejora la concentración del niño.

ERGONOMÍA. Asegúrese de que la silla y el escritorio se ajusten al tamaño del niño. Los codos y rodillas en ángulo de 90°, pies apoyados en el suelo o un reposapiés. Así evita dolores y mejora postura.

ORGANIZACIÓN. Revise diariamente la mochila y los útiles. Enseñe al niño a llevar solo lo necesario y colocar los objetos pesados cerca de la espalda para cuidar la columna.

