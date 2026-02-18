La industria global de la moda exige trazabilidad y propósito, mientras que el Perú se consolida como un referente en diseño regenerativo en Sudamérica. Según el último reporte de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el sector de textiles y confecciones ha mostrado una resiliencia notable, con un crecimiento del 10,1%, lo que representa el 0,9% del PBI nacional.

Innovación y liderazgo regional

El Perú no solo exporta materia prima; también se destacan modelos de gestión sostenible. De acuerdo con Sistema B Perú, el país es uno de los líderes regionales en empresas con certificación de triple impacto. La integración de subproductos de la pesca local y residuos industriales en la cadena de valor es un ejemplo de esta transición hacia prácticas sostenibles.

Griela Pérez, fundadora y Directora Creativa de la marca peruana AGUSTINA, señala que estas iniciativas buscan activar la memoria del territorio y fortalecer el oficio artesanal como motor económico. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), existen más de 416,000 artesanos en el Registro Nacional del Artesano (RNA); el objetivo es que este talento sea central en la generación de valor agregado para el país.

Nigüe: masculinidad, territorio y economía circular

Dentro de esta línea, la colección Nigüe propone una estética funcional que utiliza materiales como lino y algodón, destacando la importancia de la economía circular en la moda masculina.

Biomateriales marinos

Se emplea cuero de corvina trabajado a mano, aprovechando un recurso que históricamente se descartaba, lo que se alinea con políticas nacionales de economía circular.

Reciclaje industrial

La colección incorpora hilados recuperados, reduciendo el impacto ambiental en una industria que, a nivel global, es la segunda más contaminante.

El trabajo de bordado es realizado por madres artesanas de Manchay y maestros del Valle del Colca, garantizando que el beneficio económico llegue a zonas con brechas estructurales de empleo. La temporada coincide con la celebración andina del culto al agua, el Pukllay, considerado un momento de agradecimiento a la abundancia.

El Futuro del sector

Con exportaciones de prendas de vestir alcanzando cifras récord según la Asociación de Exportadores (ADEX), el enfoque en la regeneración social y ambiental se consolida como un modelo sostenible. Según Griela Pérez, la moda regenerativa representa una vía para la sostenibilidad y la contribución al tejido social del país.