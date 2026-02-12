San Valentín se vive de muchas maneras, el amor que se comparte en pareja, amistad de los amigos y el amor propio que también merece ser celebrado.
Benjamín Mejía, Brand Ambassador de la marca de ron nicaragüense Flor de Caña, nos guía en la preparación de tres cócteles especialmente pensados para acompañar celebraciones entre parejas o amigos, elevando la experiencia del Día del amor con sabor, propósito y sofisticación.
1. “Flor Rosada”
Sour, frutado, ligeramente dulce, con un final a frutos rojos.
2 oz ron
1 ½ oz pure de frutos rojos
¼ oz licor de cacao blanco
½ oz jarabe
½ oz zumo de limón
½ oz clara de huevo
Preparación:
En una coctelera verter todos los ingredientes, agregar hielo y batir enérgicamente. Servir doble colado en una copa bien fría. Decorar con una flor comestible.
2. “ChocoLady”
Aperitivo amable y elegante con notas de cacao y naranja.
1 oz ron
¾ oz Vermouth rosso
¼ oz licor de cacao
½ oz Aperitivo rojo
1 dash bitters de naranja
Preparación:
En un mixing glass agregar buen hielo y verter todos los ingredientes. Refrescar continuamente por 12 segundos. Servir en un vaso on the rocks con un cubo de hielo. Decorar con una trufa de chocolate.
3. “Almendra Tropical”
Tropical, refrescante y elegante, el aroma del licor de almendras se complementa con ron.
1 ½ oz ron
½ oz licor amaretto
1 ½ oz zumo de piña natural
1 cucharada de crema de coco
¼ oz zumo de limón
Preparación:
En una coctelera verter todos los ingredientes, agregar hielo y batir enérgicamente. Servir una copa sin tallo sobre hielo. Decorar y aromatizar con hierbabuena y salvia.
