Las transfusiones salvan vidas. Por ello, para promover y agradecer la donación de sangre, el centro comercial Minka del Callao regalará desayunos a las primeras 50 personas que realicen este noble acto en el módulo del centro comercial a partir del miércoles 14 de junio, “Día del Donante de Sangre”, hasta el domingo 18 de junio. Los voluntarios recibirán un vale para canjear un reponedor pan con pejerrey y café en la Sanguchería Salsa Chalaca o una potente leche de tigre de la cevichería Freskos.

El punto de donación del centro comercial se encuentra en la Plaza Outlet de Minka, frente a la playa de estacionamiento de la Av. Argentina. El horario de atención es de miércoles a domingo desde las 9:30 am hasta las 4:00 pm. Cabe indicar que el centro comercial ha puesto a disposición del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, este módulo de donación gracias a una alianza para apoyar esta noble iniciativa.

Esta institución alertó hace unos meses que el 2023 inició con una caída del 70% en la cantidad de donantes de sangre y plaquetas en el Perú. Es por ello importante recordar que se trata de una acción sencilla y rápida que casi todos pueden ejecutar con facilidad.

Para ser donante, las personas deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no consumir antibióticos ni cualquier otro medicamento antes de la donación, no haber trasnochado o tomado bebidas alcohólicas antes de la donación. Deben asistir habiendo desayunado y no encontrarse en estado de gestación.

Cabe recordar que un solo donante puede potencialmente ayudar a más de un niño, pues una sola unidad de sangre puede separarse en varios componentes utilizables: glóbulos rojos, que llevan oxígeno a los órganos; y plaquetas y plasma, que ayudan a la coagulación de la sangre.

“Donar sangre es un acto de gran amor al prójimo y de mucha ayuda a la comunidad. Estamos felices de promover la donación de sangre y agradecer a todos quienes se unan a esta campaña. Tanto el sánguche de pejerrey como la leche de tigre son deliciosos y muy reponedores. Llamamos a todas las personas a donar sangre y salvar vidas”, comentó Mauricio Ballivián, mall manager de Minka.

