El fenómeno Diego Torres reafirma su conexión imbatible con el público peruano. La expectativa por presenciar su arrollador regreso a la capital superó todas las proyecciones, logrando un deslumbrante Sold Out total para este jueves 1 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima.

El aclamado cantautor argentino arriba a la capital en el pico más alto de su carrera con el sensacional “Mi Norte & Mi Sur Tour”, una propuesta escénica de primer nivel diseñada para hacer vibrar al público de principio a fin. En una noche que promete ser pura adrenaline y emoción contenida, la fanaticada limeña coreará a todo pulmón tanto los éxitos más grandes de su catálogo como sus más recientes hits.

Con un recinto abarrotado a su máxima capacidad, Diego Torres desplegará toda esa energía contagiosa, carisma y positivismo que lo han consolidado como un ícono indiscutible de la música en español.

Para todos los afortunados que consiguieron su entrada para esta fiesta inolvidable, la producción desplegará un importante operativo de logística y seguridad. En las próximas horas se anunciarán a través de las redes oficiales los accesos, horarios de apertura de puertas y recomendaciones clave para vivir una experiencia de concierto de nivel internacional.

Este rotundo éxito demuestra el amor intacto de los fanáticos peruanos por el artista, consolidando el show como una de las citas musicales más importantes del año. Con las entradas totalmente agotadas, la expectativa está al máximo y todo el público se alista para ser parte de lo que asegura ser una noche verdaderamente inolvidable.