Llevar una vida saludable y bajar esos kilos de más son objetivos que muchos quieren alcanzar en la actualidad. Al respecto, los zumos detox han ganado gran popularidad en los últimos años debido a sus múltiples beneficios a corto tiempo. Sin embargo, algunos especialistas en nutrición no están tan seguros al respecto.

Para empezar, ‘detox’ es la abreviatura inglesa para la palabra desintoxicación, utilizada para referirse a la depuración del organismo a través de la medicina alternativa. Por lo general, esto se consigue a base del continuo y exclusivo consumo de jugos de frutas y verduras sin azúcar durante tres a cinco días.

Esta dieta suele ser llevada a cabo luego de una época de excesos alimenticios, como fechas especiales o después de Navidad, para reducir medidas, regular el tránsito intestinal y eliminar la retención de líquidos de una manera más rápida.

Sobre esto, Andy Bellatti, reconocido nutricionista estadounidense, menciona que recurrir a estos planes alimenticios son medianamente efectos, pero totalmente innecesarios e, incluso, contraproducentes, ya que los zumos no contienen la suficiente cantidad de fibra y calorías para hacer funcionar al cuerpo.

De hecho, una investigación realizada en el 2009 por la organización ‘Sense about Science’ descubrió que el organismo realmente no está pasando por una “desintoxicación” como usualmente se cree. Es más, afirmaron que se utilizaba esta palabra como una estrategia para comercializar más los productos ‘saludables’ del mercado.

Pero no todo es negativo

Tomar jugos de frutas y verduras, en realidad, no es malo para la salud y lo ayudará a bajar de peso. Sin embargo, se recomienda que la dieta esté acompañada de alimentos necesarios para que el cuerpo no pierda energía durante el día. Además, debe estar supervisado por un profesional de la salud y no simplemente realizarlo por seguir tendencias.

Ojo

Aunque sí es posible bajar de peso en poco tiempo, al final de la dieta estos kilos serán recuperados inmediatamente al continuar con los mismos hábitos alimenticios del inicio. Evite este molestoso efecto rebote y consulte con su nutricionista primero.