Dicen que el fracaso es una oportunidad para empezar otra vez, pero con más experiencia. Esta es la historia de Oswaldo Viñas Helguero y Sergio Lassalle Velis, dos jóvenes que luego de fracasar cada uno con sus propios negocios, Dr. 55 y Mono, decidieron unir fuerzas y crearon “Dr. Mono”, una de las marcas de polos oversize más exitosas de Gamarra. Sus estampados creativos y coloridos de dibujos animados de los 90′s, bandas de rock legendarias, clásicos del cine, entre otros, reinan en las redes sociales.

Diario OJO conversó con Oswaldo, uno de los fundadores, sobre cómo lograron marcar la diferencia en un emporio comercial tan competitivo.

¿Hace cuánto iniciaron con esta marca?

Empezamos en febrero del 2019. Mi socio y yo veníamos de dos fracasos, ambos de marcas de ropa, entonces le dije para abrir una tienda en Gamarra y así inició todo.

Actualmente, su equipo está conformado por 15 personas. Además, trabajan con 10 talleres en Gamarra que producen entre 1000 y 1500 polos semanales.

¿Cómo les fue al inicio?

El primer año nos iba muy mal. Empezamos vendiendo al día S/50, S/100 hasta S/200. No conseguíamos mayoristas. Con mi socio decíamos, “hay que bajar los precios para poder vender”. Pero una vez un chico me pregunta por el precio de una polera, le dije S/20 y pensó que tenía fallas y no me la compró porque estaba muy barata. Entonces, le dije a mi socio, la estrategia que vamos a seguir es aumentar el precio porque nosotros siempre hemos comprado buena tela, tenemos buena confección y estampados muy chéveres. Y eso fue lo que funcionó.

"Si no le dedicas el 100% de tu tiempo a tu negocio, no va a manejarse solito", asegura Oswaldo Viñas.

¿Qué los impulsó a seguir con su negocio?

Aprendimos a encontrar nuestro producto. Al principio, amigos con tiendas en Gamarra nos aconsejaban que vendiéramos de todo: shorts, gorras, zapatillas, polos. No nos funcionó. Y como veía videos sobre emprendimientos escuché que es mejor hacerse conocido por un producto y luego diversificarlo, y nos especializamos en polos. De hecho, me jacto de ser uno los primeros en sacar polos oversize en Gamarra, a pesar de que me decían que el público no lo iba a entender.

¿Cuánto ha evolucionado su marca hasta la fecha?

Nuestros productos eran netamente de hombres, pero en pandemia nos dimos cuenta que las mujeres nos compraban demasiado, así que ahora hacemos productos unisex. Ahorita estamos abriendo una tercera tienda en Damero, exclusivamente para damas, y otra tienda más en una galería para hombres que se llama Paraíso. Y para el 2025 queremos ir a otros países como Bolivia, Ecuador, Colombia y México.

Su marca creció mucho gracias a las redes sociales, ¿qué consejo les darían a los emprendedores?

Es muy importante conocer a tu comunidad, saber qué es lo que quiere. Nosotros siempre trabajamos con votaciones en las redes para saber qué producto les gustaría que saquemos a nuestros clientes.

FICHA DE LOS EMPRENDEDORES

Nos llamamos Oswaldo Viñas Helguero y Sergio Lassalle Velis

Tenemos 36 y 34 años, respectivamente

Estudiamos: Diseño de modas - Marketing y Administración Hotelera

Centro de Estudios: Chio lecca – ISIL

Una frase que me gusta: “The World Is yours” (El mundo es tuyo).

A los que no se atreven a emprender les diría: “Sin metas y objetivos alcanzables, los sueños son solo sueños”.

S/35

polos desde este precio. También venden poleras y jeans oversize. Están ubicados en Jr. Gamarra 860 y en la Galería Azul 328, tercer piso, ubicadas en La Victoria.

