En un contexto donde la construcción busca ser más eficiente, sostenible y adaptable, el concreto vuelve a tomar protagonismo desde una nueva perspectiva.

En ese marco, UNACEM, junto a su marca UNICON, que este año cumple su 30 aniversario, presenta en CASACOR 2026 una vivienda prefabricada que demuestra cómo la industrialización puede transformar la forma de construir, acelerar los tiempos de ejecución, optimizar procesos y ampliar las posibilidades del concreto como solución para una vivienda contemporánea, eficiente y sostenible.

La propuesta denominada Casa UNACEM, se proyecta como uno de los espacios más representativos de CASACOR. Con 400 m² de área asignada y 190 m² construidos, la propuesta invita a los visitantes a experimentar de primera mano el potencial del concreto en una arquitectura de lenguaje actual, sensorial y de alto valor estético.

Bajo el concepto “Eternidad Consciente”, la casa replantea el rol del concreto: no solo como material estructural, sino como un elemento capaz de expresar permanencia, propósito y bienestar, en equilibrio con su entorno.

En términos arquitectónicos, el proyecto adopta una estética brutalista contemporánea, donde el concreto expuesto asume un rol protagónico a través de volúmenes sólidos, aperturas estratégicas y una cuidada interacción entre luz, materialidad y paisaje. La propuesta dialoga con materiales como madera, piedra, vidrio y acero, generando una experiencia espacial que combina fuerza estructural con calidez y conexión con el entorno.

El desarrollo de la vivienda es resultado del trabajo conjunto entre UNACEM, su marca UNICON y el estudio Metrópolis, liderado por el arquitecto José Orrego Herrera. A ello se suma la participación del equipo de industrialización de UNACEM y Entrepisos Lima, empresa especializada en sistemas estructurales de concreto industrializado. Esta articulación entre arquitectura, ingeniería e innovación refleja la evolución estratégica del grupo hacia un modelo de soluciones constructivas integrales.

Uno de los principales diferenciales de la propuesta es su sistema constructivo. Ha sido concebida como una vivienda prácticamente 100% prefabricada, incorporando muros, losas, prelosas pretensadas, losas alveolares y entrepisos industrializados. Este enfoque permite reducir tiempos en obra, mejorar el control técnico y asegurar una ejecución más eficiente y predecible. El montaje del sistema está estimado en aproximadamente siete semanas, una ventaja significativa frente a los métodos tradicionales.

Más allá de su eficiencia, la propuesta busca desmontar mitos en torno a la prefabricación y al uso del concreto. Lejos de limitar el diseño, la industrialización abre nuevas posibilidades creativas, permitiendo desarrollar espacios versátiles, sofisticados y alineados con las tendencias contemporáneas de la arquitectura.

“Queremos demostrar que el concreto prefabricado no solo puede transformar la manera en que construimos, sino también ampliar la forma en que imaginamos la vivienda del futuro. Esta propuesta reúne diseño, eficiencia, innovación y propósito, y refleja nuestra visión de impulsar soluciones constructivas capaces de responder a los grandes desafíos del país”, señaló Manzur Fegale, director de Estrategia y Crecimiento de UNACEM.

IMPACTO SOCIAL Y POTENCIAL DEL CONCRETO FABRICADO

La participación de UNACEM en CASACOR 2026 se extiende también a otros espacios de la muestra, mediante el suministro de soluciones de concreto para otros proyectos y espacios como Ibero Librerías y el patio central, evidenciando la versatilidad del material en distintos lenguajes arquitectónicos y experiencias de diseño.

Asimismo, Casa UNACEM pone sobre la mesa un tema clave para el país: el potencial del concreto prefabricado para contribuir al cierre de la brecha habitacional. Este sistema puede adaptarse a diversas configuraciones habitacionales y escalar hacia soluciones de vivienda seguras, eficientes y replicables, con capacidad de generar impacto social, con un alto estándar técnico.