Peruano que se respeta toma su emoliente en carretilla. A esta bebida popular se le atribuyen grandes beneficios para la salud y, además, es una de las mejores maneras de comenzar el día y también de terminarlo. Para conocer todos los secretos de este rubro, diario OJO fue en búsqueda de Claudio Atico Manrique, gestor de “Emolientes Claudio’s”, una marca símbolo instalada, hace más de 20 años, en el mercado de San Roque (Surco).

INICIOS. Llegó de Huaraz a Lima en 1996, durante sus vacaciones, sin imaginar que la capital se convertiría en su segundo hogar. Para generar algunos ingresos, Claudio aprendió de su cuñado todos los secretos del mundo emolientero y descubrió que tenía dotes para elaborar esta bebida. Así fue como el discípulo superó al maestro y, al poco tiempo, adquirió un carrito de emoliente con sus ahorros y se instaló dentro del centro de abastos de la Av. El Sol. “Al principio fue muy difícil vender esta bebida porque la gente desconocía sus beneficios. También tuve que derribar la creencia que el emoliente se toma solo en invierno, para eso se me ocurrió ofrecerlos a temperatura ambiente y en versión helada. Así pude seguir en el negocio porque hasta pensé en tirar la toalla y dedicarme a otra cosa”, reconoce.

DESPEGUE. Con el tiempo, se arriesgó a ofrecer nuevos sabores -aguaymanto, camu camu, entre otros-, una estrategia que no solo aumentó su clientela, sino que le dio la oportunidad de presentarse a la feria Mistura del 2009. “Antes de ir a Mistura trabajaba empíricamente, pero esa experiencia me ayudó a mejorar la presentación de mi negocio y también cómo lo administraba”, expresa. Ahora cuenta con un branding y diseño de marca especial, caracterizándose del resto de sus pares emolienteros.

PANDEMIA. Antes del Covid-19, Claudio había logrado abrir 5 puntos de venta, pero tuvo que cerrarlos. No obstante, se ha mantenido firme en su propósito de hacer crecer su marca. Para ello ha creado su sistema delivery, que trabaja óptimamente, y además ya está en aplicativos como Rappi. También ofrece sus servicios para eventos corporativos. “Ser emolientero es una labor humilde, pero te da grandes satisfacciones. Me ayudó a comprar mi casita y para el estudio de mis hijos, que van a la universidad. Eso partiendo que vine de Huaraz sin nada”, concluye orgulloso.

INSUMOS . Su bebidas están elaboradas a base de insumos que provienen de la chacra, del campo. “Yo compro en el mercado de la parada, elijo las mejores hierbas. Por ejemplo, la cola de caballo viene de Ayacucho o Huancavelica, la uña de gato de la selva, mientras que la alfalfa es de la costa y parte de a sierra”, detalla.

DERRIBANDO MITOS. El experto emolientero lamenta que muchos padres se nieguen a ofrecerle esta bebida a sus pequeños porque creen que es muy fuerte, cuando la verdad es que es un excelente energizante natural. También le molesta que algunas personas crean que los emolientes son antihigiénicos por las hierbas. En su caso realizan un buen proceso para que los consumidores estén tranquilos.

BENEFICIOS DEL EMOLIENTE . “Hidrata de manera natural, es un gran desinflamante, limpia los riñones, es estomacal, reconfortante y digestivo, ideal cuando comes algo pesado. Y cuando está helado ayuda a estabilizar la temperatura del calor”, detalla Claudio, quien invita a todos a degustar sus productos que se caracterizan por tener más linaza de lo normal, lo que le da cuerpo al emoliente, así como el punto exacto de limón fresco. Lo encuentran en la Avenida el Sol 106 – Surco (Mercado de San Roque).

FICHA

Me llamo Claudio Manrique

Tengo 49 años

Estudié: Pedagogía y capacitaciones en el área de bebidas

Centro de Estudios: Instituto Superior Pedagógico de Huaraz

Una frase que me gusta: “Que nadie pierda el optimismo sea cual sea la circunstancia”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “El que no arriesga no gana”.

+10 sabores aparte del tradicional. Entre ellos, aguaymanto, antigripal, bronquial, digestivo, relajante, estomacal, diurético, gastrointestinal, antioxidante y laxante.

Búscalos

@emolienteclaudios_oficial

@emolienteClaudio’sOficial

Pedidos al 994 592 153

