A sus 21 años, Jorge Jauregui lo apostó todo en un pequeño negocio de cremoladas. Hoy tiene 55 años, se ha formado en Italia y le ha regresado el valor nutritivo al bocadillo más fresco del verano. Con sus nuevas técnicas, que aprendió cuando radicó en Italia, ofrece pura pulpa de fruta, baja en azúcar y sin preservantes. Así que si gusta de los postres helados y anda en búsqueda de aplacar el calor, “Frozen Fruit”, ubicado en Breña, podría ser su próxima parada.

¿Cómo lograste abrir tu primer local?

Fue en la vivienda de mi papá. Gracias a la ayuda de un amigo, me organicé para tener mi licencia. Acá no había techo, entonces me fui a Gamarra y compré lona naranja para cubrir el local. Hice arreglar un mueble, le puse una congeladora y con eso abrí por primera vez. A las dos horas de empezar, el producto se agotó. Fue un éxito.

¿Por qué elegiste hacer cremoladas?

En ese momento necesitaba ganar dinero para ayudar con los gastos para la enfermedad de mi madre. Aprendí de este negocio observando a un amigo. Procuro ofrecer cremoladas con mi propio estilo, experimenté con los sabores, pero siempre he utilizado fruta natural.

¿Cómo lograste ir a Italia para formarte?

Me enamoré. Gracias a mi esposa, que tiene la nacionalidad, pude viajar a Europa y viví allá por años. Gracias a los cursos municipales que ellos ofrecen pude acceder a aprender gelatería y con estas técnicas hoy ofrezco mis productos resaltando sobre todo el sabor de la fruta.

¿Cuál fue su primer reto al emprender?

El rechazo de mi familia. Yo siempre le hablaba a mi papá de hacer negocio, pero no confiaban en mi idea. Cuando abrí por primera vez, estuve yo solo atendiendo porque a ellos les daba vergüenza trabajar conmigo. Luego de tener mi primer éxito vendiendo todo el producto, mi mamá empezó a ayudarme.

¿Qué es lo que te hace más feliz de tu negocio?

El cariño de mis clientes. Muchos de ellos son amigos, la gente se acerca y me bendice porque les doy fruta de verdad. Nunca sería capaz de dañar su salud, yo creo en Dios, ¿cómo voy a dar un producto dañino? Mi propio hijo lo consume, me preocupo mucho por la nutrición.

Me llamo Jorge Jauregui

Tengo 55 años

Estudié: Gelatería

Centro de Estudios: Cursos Municipales en Italia

Una frase que me gusta: “El que no arriesga, no gana”

A los que no se atreven a emprender les diría: “Si quieres empezar, tienes que hacerlo ya. Confía”

50 a más sabores de cremoladas y helados disponibles en su tradicional local en Breña (av. Tingo María - 555).

Búscalos:

@frozenfruitcremoladas

