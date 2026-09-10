Vivimos en un contexto donde estar conectados a toda hora no significa estar acompañados. Aunque el acceso a entornos virtuales se ha consolidado como el espacio natural de interacción social para las nuevas generaciones, la dependencia a las pantallas viene ocultando un deterioro emocional profundo. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la discusión académica y médica invita a analizar los riesgos de la hiperconectividad. La sustitución paulatina del contacto presencial por espacios digitales vuelve más compleja la detección temprana de cuadros depresivos o ideas de autoagresión, al quedar el sufrimiento relegado a la privacidad de un perfil o un mensaje directo.

Esta situación se torna crítica cuando se revisan los indicadores de consumo tecnológico y salud mental en la juventud. Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirman que más del 85% de la población joven urbana en el Perú utiliza internet todos los días, convirtiendo a los celulares y redes en el centro de su vida social. Sin embargo, esta inmersión constante coexiste con un escenario preocupante: la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el suicidio se mantiene como la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años en el mundo, un problema que encuentra nuevos factores de riesgo en el ciberacoso y la presión por encajar en plataformas virtuales.

A ello se suma la brecha de atención local, donde registros del Ministerio de Salud (MINSA) muestran que más del 70% de los jóvenes peruanos con problemas afectivos no llegan a recibir atención médica o psicológica a tiempo, lo que demuestra cómo la falta de contacto directo retrasa diagnósticos esenciales.

Para Carlos Flores Galindo, director de la carrera de Psicología de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), el camino no pasa por rechazar la tecnología, sino por entender la urgencia de construir redes de apoyo presenciales y genuinas: “Existe una falsa sensación de compañía en las redes que vuelve invisible el malestar de una persona. La pantalla permite mostrar una realidad que no siempre coincide con lo que alguien siente por dentro, y eso frena la posibilidad de pedir ayuda. Ante una fecha como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, necesitamos profesionales de la salud mental capaces de ir más allá del síntoma evidente y entender estas nuevas dinámicas de aislamiento. Desde la universidad formamos psicólogos orientados a crear espacios de escucha activa, donde el uso equilibrado de la tecnología y el contacto humano sirvan para acompañar a tiempo a los jóvenes”, explica el especialista.

Frente a esta realidad, el experto de UCAL destaca cuatro pautas fundamentales para proteger la salud mental y prevenir situaciones de riesgo en la era digital:

1. Pausas digitales para reducir la sobrecarga mental (Reducción de hasta un 30% en síntomas de ansiedad): Investigaciones de la American Psychological Association (APA) sostienen que programar espacios diarios sin uso de dispositivos reduce hasta en un 30% los niveles de tensión y agotamiento mental en jóvenes.

2. Fortalecimiento de espacios de encuentro presencial (Disminución del 40% en la percepción de soledad): Estudios sobre salud comunitaria del Ministerio de Salud (MINSA) indican que mantener al menos dos encuentros presenciales a la semana reduce en un 40% el sentimiento de aislamiento en jóvenes y adolescentes.

3. Escucha activa y detección temprana de señales sin juzgar (Aumento del 50% en diagnósticos oportunos y 60% menos estigmatización): Cifras del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) y de la OPS muestran que un entorno que escucha sin minimizar ni juzgar las emociones incrementa en un 50% la detección precoz de la depresión y disminuye en un 60% el temor de los jóvenes a buscar ayuda experta.

4. Atención psicológica profesional y preventiva (Incremento del 70% en la recuperación): Informes de la OMS confirman que recibir acompañamiento terapéutico desde las primeras señales de malestar eleva hasta en un 70% las probabilidades de superar un cuadro de crisis emocional de forma duradera.

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