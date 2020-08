'El valor de la verdad': Xoana González y sus 5 apariciones más hot en TV [VIDEO]

¡Sin filtros! Cuando se trata de hablar sobre su sexualidad, Xoana González habla sin tapujos. La sensual argentina estará este sábado en 'El valor de la verdad' y pondrá al rojo vivo el set con sus declaraciones. ¡Fiel a su estilo!

¿Le fuiste infiel a tu novio con Mario Hart?, ¿te acostaste con Lionel Messi? y ¿alguna vez has abortado?, son algunas de las preguntas que Xoana González responderá en 'El valor de la verdad'.

Pero, ¿quienes saldrán perjudicados? "Traté de no echar a nadie. Cuando me senté en el programa, no quería chocar con nadie de la farándula porque se supone que se trata de mí y no quiero involucrar a la gente que está a mi alrededor”, dijo Xoana González sobre su participación en 'El valor de la verdad'.

Sin duda será un programa muy divertido. Xoana González suele ser muy ocurrente y sobre todo muy frontal cuando se trata de hablar sobre su sexualidad. Ya que estará sentada en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', recordemos algunos de sus momentos más hot en pantalla; como este video de su baile sexy en 'Combate'.

Hace unos meses, la argentina sorprendió a todos al demostrar que tienen un talento oculto: la pintura. Hasta se animó a mostrar su destreza para las artes ¡en topples! ¡Qué sexy!

¡Experimentada! Xoana González sabe cómo seducir un hombre y no tiene problemas en ayudar a las demás con sus consejos. Por eso se presentó en el set de Magaly Medina y como una experta enseñó a hacer un strip tease.

Y como era de esperarse, también hizo de las suyas en ‘La noche es mía’ y derrochó sensualidad. ¡Mira que jueguitos la hicieron jugar!