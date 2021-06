Ya sea invierno o verano, las faldas largas van de maravilla para cualquier época del año. Aunque no lo creas, combinarlas es muy sencillo, pero no todas saben cómo hacerlo. Para tu suerte, en esta nota te enseñamos, paso a paso, de qué maneras puedes utilizarlas y los accesorios básicos para complementar tu look.

1. Elige faldas monocromáticas: de esta manera conseguirás alargar la figura y obtener un look elegante. Lo mismo con el top o la blusa selecciona. De preferencia evita que ambas prendas, tanto la falda larga como la parte superior, tengan estampados.

2. Marca la cintura: faja la blusa por debajo de la falda para que tu silueta luzca más curvilínea. Para darle más protagonismo a esta parte del cuerpo, opta por un cinturón delgado con la hebilla pequeña.

3. Cuidado con la barriga: si tu contextura es un poco gruesa y no quieres mostrar más de la cuenta, es importante que la falda no esté muy ceñida. Una falda suelta, que esté a la altura del ombligo, hará el efecto de un vientre plano.

4. Usa tacones: de preferencia que sean de color piel para dar la ilusión de unas piernas kilométricas. Pero si deseas un look más relajado, unas zapatillas de un solo color y sin tanto brillo también funcionan de maravilla.

¿Cómo se llama la moda de faldas largas?

Las faldas nos han acompañado desde siempre. Sin embargo, el último grito de la moda son las maxi faldas y midi faldas, perfectas para chicas altas o bajas que buscan una prenda femenina y cómoda.

¿Qué es una falda midi? Se caracterizan por la longitud, que puede llegar a la mitad de la pantorrilla, es decir, entre la pantorrilla y el tobillo. Son muy versátiles, se pueden llevar a cualquier edad y de diferentes formas: ceñidas, con volumen o plisadas.

Las maxifaldas llegan hasta los tobillos y son una pieza esencial en cualquier armario. Son cómodas, halagadoras y en tendencia, excelente para aquellos momentos en los que lucir elegante es lo más importante.

¿Cómo lucir una falda larga?

Los expertos de la moda coinciden que la mejor manera de llevar una falda larga es combinarlas con blusas o camisetas neutras o lisas. Para un look más atrevido, las faldas pueden incluir estampado, pero sin que sea demasiado exagerado.

Además, debes tener en cuenta el momento del día. Por ejemplo, una falda larga de colores claros y combinada con un crop top monocromático resulta un outfit encantador para una fresca tarde de verano. Pero si ya es de noche y el frío apremia, opta por llevar una blusa de un solo color y una chaqueta para salir de casa con estilo.

Recuerda que la clave es elegir el material adecuado y el diseño para no recargar de texturas el atuendo.

¿Qué zapatos usar con una falda larga?

Al ser muy versátiles, puedes combinar las faldas largas con zapatos de tacón medio, alto o muy alto. Evita a toda costa los botines, ya que generará la ilusión de unas piernas cortas.

En caso quieras lucir un look casual sin parecer demasiado arreglada, no temas en lucir unas zapatillas para crear contraste. Pero eso sí, mucho cuidado con las medias, evita que sean las protagonistas de tu outfit.

También puedes usar sandalias o plataformas para la época veraniega, pero ten en cuenta que corres el riesgo de proyectar un look muy informal, dependiendo de la ocasión.

¿Cómo llevar una falda larga negra?

Los días ocupados exigen un atuendo simple pero elegante al mismo tiempo. Por eso, combinar una falda negra con un top corto o una camiseta blanca siempre es la mejor opción. Pero si quieres ir almorzar con tus amigos, entonces agrega una casaca denim para un estilo más casual.

Combinar las faldas largas negras con una blusa y un blazer es una excelente alternativa para proyectar un estilo chic y lleno de carácter.

¿Cómo llevar una falda larga si eres bajita?

Para tu tranquilidad, las faldas largas no están diseñadas exclusivamente para chicas altas. El secreto está en equilibrar bien las proporciones de la figura. Por tal, se recomienda que la falda llegue, como máximo, hasta arriba de los tobillos. Unos centímetros más abajo solo acortarán la silueta.

En cuanto al diseño de la falda, escoge una a rayas en forma vertical y en corte A (ajustadas en la cintura y sueltas a medida que se abren en forma de triángulo). Estos dos elementos son los mejores aliados para mujeres de 1.60 o menos.

Escoge sabiamente tu calzado. De preferencia que tenga un tacón medio, alto o muy alto. Pero si quieres un estilo más ‘comfy’, usa flats o zapatos bajos con la falda tapando ligeramente los tobillos, así la figura se verá más alargada visualmente.

