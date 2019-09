5 exfoliantes naturales para labios agrietados

¿De qué manera se puede lograr tener unos labios más jugosos? Aunque no lo creas, no necesitas gastar mucho dinero para conseguir un look genuino. Usar unos cuantos productos que listamos podrás conseguir en casa. En esta nota te brindamos ideas que sí o sí debes sacar al máximo provecho.

1. Con miel:

Mezcla una cucharada de miel, una de aceite de oliva, dos de azúcar moreno y unas gotas de aceite esencial. La mezcla es perfecta para labios agrietados y que requieran una exfoliación inmediata.

2. Con coco:

Dos cucharadas de aceite de coco, dos cucharadas de azúcar moreno y una cucharada de aceite de oliva o esencia calmante. Esta es otra de las rutinas de belleza ideales para conseguir unos labios más bonitos y sin pellejos a la vista.

3. Con café:

Una cucharada de café molido, dos cucharadas de aceite de oliva te darán, como consecuencia, una boca suave.

4. Con sal:

Una cucharada de sal y una cucharada de aceite esencial hidratante, como el de coco o el de lavanda. Éste producto casero puedes aplicar en la noche por 15 días consecutivos.

5. Con limón:

Una cucharada de zumo de limón, una cucharada de miel y una cucharada de azúcar blanco. Aplica la mezcla sobre los labios en las noches antes de ir a dormir.

