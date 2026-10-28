Desde este jueves 29 de octubre al domingo 01 de noviembre será desarrollada la Feria EXPOMIEL 2026 en la Alameda 28 de julio del Centro de Lima, un espacio donde podrán conocer los productos que traen apicultores que llegan desde Cuzco, Ayacucho, Huancavelica, Trujillo, Piura, San Martín, Ica, Arequipa, Ancash, Pasco, Junín, Lambayeque y también de Lima.

Ofrecerán productos variados como la Miel de Sierra 1 (Solida Blanca), Miel de Sierra 2 (Solida Ambar), Miel de Sierra 3 (Sólida Oscura), Miel de Selva, Miel de Costa, Miel de Abejas Nativas (Amazónica), Miel con Frutos Secos, Polen de abejas, Propóleos, Broncomiel, Propomoiel, Miel en Panal, Velas de Cera de Abeja, Jabón de Miel, Champu de Miel, Hidromiel, entre otros atractivos como la vitrina de abejas o exposición de abejas en panales especiales.

Además, por primera vez, tendrán secciones de hidromiel (vino de miel) y un despliegue gastronómico para completar la experiencia como Caja China, Comida Selvática, Picarones, Café y Cacao y otras Cervezas Artesanales.

El organizador de esta feria es Josué Figueroa, Coordinador Nacional de Comercialización de CONAPI (Confederación Nacional de Apicultores de Perú), dedicado a la Apicultura Familiar ayacuchana con una tradición de más de 50 años.

Él demostrará que, si se trata bien a las abejas, no son agresivas, promete también tener un espacio donde puede darse el famoso “baño de abejas”, para que las personas puedan apreciar de cerca a estos insectos voladores.

Se trata de un despliegue de productos que esperan la visita del público (ingreso libre) en el horario de 10 AM hasta las 9PM, tiempo en el que los asistentes podrán ser guiados por expertos, quienes tendrán diversos productos a base de miel y sus derivados, de esta manera el público podrá aprender a diferenciarlos por su color; además de aprender sobre el consumo de miel y sus distintos beneficios:

- En la salud: es un antibiótico natural, ayuda a calmar el dolor de garganta y la tos, actuando como barrera contra virus y bacterias, ayuda al control del azúcar en sangre.

- Antioxidantes: La miel de alta calidad es rica en antioxidantes, que ayudan a bajar la presión arterial y mejorar el colesterol.

- Cuidado de la piel y el cabello: La miel puede curar heridas y quemaduras de forma tópica, además de ser un acondicionador natural para la piel y el cabello .

- Mejora la memoria: Los polifenoles en la miel pueden mejorar las funciones cerebrales relacionadas con la memoria.

- Refuerzo de energía: Gracias a su contenido de carbohidratos, la miel proporciona energía y reduce la fatiga, beneficiando especialmente a los atletas.

Las abejas son muy importantes para el ecosistema por su mismo trabajo de POLINIZACIÓN que facilita la fertilización y la producción de frutos y semillas. Se estima que un tercio de los alimentos que consumimos dependen de la polinización por insectos, en gran parte realizada por las abejas.

Al polinizar una gran variedad de plantas, las abejas contribuyen a mantener la diversidad vegetal en los ecosistemas, esto, a su vez, beneficia a otros animales que dependen de estas plantas para su alimentación y hábitat.