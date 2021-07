Cuando el respeto y/o el amor se acaba, el divorcio suele ser inminente. No obstante, cuando hay hijos de por medio, es importante saber diferenciar entre el rol de padres y el de pareja. Si se lo proponen, la crianza de los pequeños puede ser asertiva y exitosa después de la ruptura. Para ello, la psicoterapeuta cognitivo-conductual Ginnette Urbina brinda algunas pautas que lo ayudarán en este proceso.

1. EVITAR HABLAR MAL DEL OTRO PADRE.

Por más daño que le haya hecho, jamás hable mal de él o ella delante de su hijo porque puede afectar su capacidad de confiar en los adultos en general, incluso de usted. Asimismo, puede transmitirle el mensaje de que todas las personas del sexo de su expareja son malas, lo que afectará su desarrollo social.

2. NO UTILIZAR AL HIJO COMO MENSAJERO.

Si no quiere tener contacto directo con su ex cónyuge, la especialista recomienda buscar estrategias de comunicación que sean saludables,como los abogados, y no involucrar al niño. “Cuando su hijo es el mensajero genera sentimientos de culpabilidad o responsabilidad sobre la situación de sus padres. Recuerde que sumarle esta labor a su dolor solo complica su estado emocional”, acotó.

3 DEFINIR LOS LÍMITES.

Los padres deben ponerse de acuerdo en cuáles serán las reglas que van a regir en ambos hogares, de esa forma no se creará confusión en el menor y se mantendrá la estructura que tenían cuando estaban casados, sin afectar la crianza.

4. NO HACERLOS ESCOGER.

Evite poner a los menores entre la espada y la pared. Pedirles que escojan a uno solo agrava la pérdida que crea el divorcio. El no saber por quien decidirse les produce ansiedad y también miedo a las represalias por parte del padre despreciado. Permitan que mantengan acceso regular a ambas familias. Por otro lado, la psicóloga señala que no es bueno detallar a fondo con los niños los motivos de la ruptura, para no generar una mala imagen del padre o de la madre. Es importante explicarle al niño que las razones de la separación no tienen nada que ver con él, para que no surjan pensamientos como “si me porto bien, quizás regresen.

