Conseguir amarse a uno mismo no es una tarea sencilla. Para lograrlo, se debe trabajar en el autoconocimiento. Esto implica entender nuestra historia, aprender de ella y, lo más difícil, aceptarla. Sin embargo, cuando por fin se logra alcanzar ese bienestar se pueden conseguir grandes cambios.

En entrevista para diario OJO, Pilar Sordo, reconocida conferencista y psicóloga que protagoniza un nuevo capítulo de “Compartiendo sabiduría” de Tottus, nos habla del poder que tiene el amor propio y del efecto positivo que tiene en los diferentes aspectos de la vida

¿Cómo estar bien a pesar de vivir en un contexto complicado por la crisis sanitaria y política?

Cuando el caos está afuera lo primero que debe hacer uno es ordenarse por dentro. Si logra la paz interior, va a poder transitar por el caos. Lo de afuera no depende de mí. Sin embargo, lo que sí puedo controlar es la actitud que tomó ante esto.

Esta pandemia ha hecho que muchas relaciones de años terminen y con ello venga el miedo a quedarse solo...

Ese miedo únicamente ocurre cuando no hay amor propio. Si aprendes a relacionarte con esa “pareja interna”, es decir abrazarse y consolarse uno mismo, no hay más sensación de soledad porque no necesito a nadie. No hablando desde la soberbia sino desde la salud mental. Tu vida también estará libre de apegos y los vínculos ya no se establecerán por carencia sino desde la abundancia.

Al interiorizar todo lo mencionado supongo que se logra la mejor versión de uno mismo, ¿verdad?

Así es. Sin duda la mejor versión mía tiene que estar libre de comparaciones, competencia y apego.

Por otro lado, ¿cómo saber que ya no se debe luchar por una relación?

Cuando te quite la paz. Si de los siete días de la semana, cinco estás angustiada, preocupada, tienes problemas para alimentarte, no estás feliz e incluso en los silencios te sientes mal, entonces ya no está funcionando. En realidad uno sabe cuando se rompe algo y si está siendo rentable emocionalmente o no.

¿Cuándo una relación es rentable?

Si no hay una parte incondicional. Debe existir una retribución. No puede uno estar dando todo y el otro nada.

¿Cómo volver a empezar luego de una decepción amorosa?

Hay que sanarse primero. Esto involucra reconocer qué es lo que nos enseñó la antigua relación y saber qué ya no estamos dispuestos a permitir. Normalmente uno tiene más claro qué es lo que no quiere para su vida que lo que quiere, sobre todo en términos de pareja. En caso logres saberlo ya es un avance porque sabrás elegir mejor la próxima vez. Recuerden que el amor propio es la base de buenas elecciones. Si estás trabajando en ello, la siguiente experiencia será mejor.

