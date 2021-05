Al terminar el colegio, muchos adolescentes y jóvenes anhelan estudiar una carrera universitaria y, con ello, marcar el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Por eso, muchos de ellos tienen como meta lograr su ingreso a la primera postulación, pero esto no siempre ocurre y puede llegar a ser un episodio muy tedioso debido a las expectativas no cumplidas.

Según Rolando Ticona, director de Academias Pamer, “es importante que los jóvenes tengan en cuenta que hablar del ingreso a la universidad no solo implica elegir una carrera, sino decisión, dedicación, esfuerzo, constancia y reconocimiento de sus habilidades. Se debe analizar si hay presión o, de repente, si se necesita mayor motivación o preparación en alguna área específica para sortear con éxito este nuevo reto que se les presenta”.

Es importante evaluar la parte emocional, ya que muchas veces son estos factores los que no nos permiten pensar con claridad, ya sea por padres muy sobreprotectores, o por el contrario totalmente despreocupados o simplemente porque no hay una adecuada comunicación en el hogar. Sin embargo, el reforzamiento de lo que no se llegó a aprender completamente en el colegio o sobre dudas con respecto a las materias que piden las universidades para sus exámenes de admisión, es un factor fundamental para lograr el éxito en esta etapa.

Los padres también tienen un rol fundamental en este proceso porque deben acompañar al estudiante brindándole seguridad en todo momento. “Se debe tener en cuenta que no se puede ser ni demasiado sobreprotector, ni muy autoritario. No confundir los roles de ser papás con ser amigos o jefes, ya que el padre es la persona que va a orientar, que va a dar pautas, pero no quien va a decidir por el hijo”, comenta el especialista de Pamer.

Programas modulares

Debido a los diversos factores que implican el ingreso a la universidad y la importancia del reforzamiento académico, Academias Pamer ha lanzado un programa especial para fortalecer las materias que el estudiante cree conveniente para los temas que se incluyen en su examen de admisión.

Se trata de cinco módulos de cursos que incluyen cursos de letras, como razonamiento verbal, historia universal, historia del Perú, geografía, economía, filosofía y psicología; y cursos de matemática y ciencias, tales como razonamiento matemático, álgebra, aritmética, geometría, biología, química y física. El alumno tendrá la libertad de escoger los cursos que considere necesarios de acuerdo a la carrera a la que piensa postular. Todos cuentan con material didáctico, tareas en línea y clases sincrónicas y asincrónicas, para el aprendizaje de cada estudiante.

Este programa modular dura 16 semanas, es ideal para alumnos que deseen llevar solo algunos cursos y pueden inscribirse tanto los que desean postular a universidades limeñas o de provincias. Para más información https://www.pamer.edu.pe/academias/registro/

