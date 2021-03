La falta de sueño puede desencadenar problemas serios de salud que repercutirán negativamente en el rendimiento académico y laboral de las personas. Para hablar sobre este tema, tuvimos hoy en nuestro programa “Ojo en Familia” a la doctora María Elena Escuza, directora de psicología de la Universidad Wiener, quien, además, brindó una serie de recomendaciones para evitar problemas para conciliar el sueño.

“Si se duerme pocas horas, al día siguiente, la persona va a tener sensación de cansancio, de falta de memoria, de no poder concentrarse en las tareas que tiene que hacer. Por ejemplo, un alumno de la universidad no podrá prestar atención a sus clases. Muchos accidentes de tránsito son causados por problemas de sueño. También provoca mal humor y esto le genera a la persona problemas en sus relaciones con los demás”, explicó la doctora.

Escuza también aseguró que el no dormir adecuadamente puede causar problemas en el cerebro. Señaló que las células se regeneran cuando las personas duermen, entonces si no se duerme lo suficiente se está afectando la regeneración celular. “Es un problema serio no poder dormir, si una persona, por ejemplo, tiene un virus o alguna enfermedad eso se va a ir regenerando durante el sueño, por eso cuando uno se siente mal el cuerpo lo que pide es estar en la cama porque no tiene fuerza para mantenerse en lo que está haciendo”, indicó.

Recomendaciones

Para evitar estos problemas, la especialista aconsejó no comer comidas pesadas, no tomar bebidas cafeinadas, no quedarse mirando películas que pueden alterar a la persona, practicar caminatas dos o tres horas antes de dormir, tener una ventilación adecuada en la habitación y evitar noticias alarmantes.

Además, indicó que las personas que no pueden dormir deben tener un diagnóstico, un análisis, y realizar los cambios que sean necesarios. Subrayó que si el problema persiste hay médicos especialistas del sueño que pueden ayudar al paciente con el problema. Manifestó que en Lima hay varios centros de salud que tratan estas afecciones.

