La pesadilla de todo amante de los animales es perder a su querida mascota o, aún peor, ser víctima de robo de la misma. Sin embargo, en estos casos de emergencia la calma y la rapidez para actuar son esenciales para encontrar al mejor amigo lo antes posible. ¡Cada minuto cuenta! Aquí le ofrecemos algunos consejos clave que debe realizar en ambos escenarios.

Publique un anuncio en redes sociales

El poder del Internet es muy grande y es muy probable que alguien haya visto a su mascota extraviada. Lo importante aquí es publicar una foto reciente del animal y añadir todos los detalles posibles como, por ejemplo, posibles manchas en el pelaje, raza, edad y otras características.

Reparta volantes

De igual forma, pegue la foto de su mascota en las esquinas donde más haya transitado como parques, veterinarias, etc. Pero no se limite a ello, puede que haya recorrido más kilómetros, por lo que debe ampliar la difusión de sus carteles a otros lugares igual de concurridos.

Corra la voz por los alrededores

Avísele a sus familiares, amigos, vecinos de la cuadra y toda persona que esté cerca al radio de su vivienda como repartidores de periódico, panaderos y agentes de Serenazgo. Si es posible, imprima una foto del can para que ellos puedan identificarlo en caso de verlo. No olvide dejar su número de contacto.

Haga memoria

Piense en el comportamiento de su mascota y pregúntese a dónde iría si se sintiera en peligro. ¿Huiría a un lugar oscuro y tranquilo, o correría tras los coches debido al nerviosismo? Con estas pistas podrá buscarlo en aquellos posibles lugares que le brinden seguridad.

En el caso se haya mudado recientemente, debe ir a su antiguo barrio; los gatos y los perros suelen volver a su antiguo hogar.

Visite albergues, veterinarias y perreras municipales

En el mejor de los casos, puede que alguien haya encontrado a su mascota y lo haya llevado a uno de estos centros para ser cuidado por profesionales. Acuda como otra opción y, si no lo tienen allí, no pierda la fe y deje todos sus datos en caso llegue un can o gato con las mismas características.

Pida ayuda en los grupos de Facebook distritales

Es muy común que cada distrito o barrio maneje un grupo de Facebook para mantenerse informado entre vecinos. Nada pierde buscando allí a su mascota. Deje la fotografía, los datos del dueño y la referencia del último lugar que fue visto. No olvide publicar esto en los distritos aledaños a su hogar.

Denuncie

En caso de robo, contacte inmediatamente con la Policía Nacional del Perú y autoridades de su distrito con las pruebas necesarias. Además de ello, contacte a los medios locales para que se difunda la noticia.

Evite la pérdida de su mascota

No deje que salga de casa sin su correa, ni sin su respectiva placa identificatoria con todos los datos de contacto del dueño. Por último y como medida de prevención, enséñele comandos básicos como “sentado”, “quieto” o “ven” para tener un mejor control en caso se aleje.

