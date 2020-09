A lo largo de los años, el look la ‘femme fatale’ (mujer fatal), se ha utilizado en diversos películas para aquellas villanas que usan su sexualidad para atrapar al protagonista. Sin embargo, en estos últimos años, esta tendencia ha salido de las pantallas y está siendo utilizada por las mujeres para transmitir su poderosa estética en su día a día. En el siguiente artículo le contamos que necesita para realizar este look.





¿Qué maquillaje usar en un look “femme fatale”?

Para llevar este look reflejado en el rostro, debe utilizar colores fuertes y oscuros. El más común es el rojo, pero también usan tonos burdeos, de la gama de los ciruela o en marrón, ya que las personas no quieren encasillarse en un solo color. También es necesario que lleven los labios bien hidratados y rescatar el temido perfilador de labios. En el caso de los ojos, pueden buscar una mirada ahumada y para ello no es necesario ceñirse a la clásica paleta de tonos grises y negros; puede optar por las tonalidades tierra, los naranjas y los colores rojizos. En el caso del delineado marque en su párpado el grueso cat-eye.

Por otro lado, las cejas deben estar super definidas y pobladas que enmarquen y amplíen la mirada. Además, en este look se utiliza menos contouring y más blush (rubor), ya que se busca realzar sus pómulos . Para lograrlo combine el rubor de las mejillas con el resto del maquillaje. Finalmente opte por tupidas pestañas e iluminador.





¿Cómo peinarse?

La icónica cabellera con la raya a un lado y suaves ondas enmarcando el rostro es una característica innegable de la “femme fatale”. Sin embargo, en pleno 2020, también encontramos aires ‘dark’ , es decir, una melena con flequillo de color oscuro azabache. Puede añadir ondas grandes.





¿Qué prendas usar?

Prendas vaporosas, como blusas camiseras y tops que se combinan con tejidos de lana en negro, vino tinto, esmeralda , marrón y azul noche. La propuesta de “femme fatale” es buscar transmitir una imagen de rudeza con un aire de seducción fatal. Para ello, puede emplear ropa de cuero, pieles y detalles en plumas con acabado tornasolado.

También añada en su closet, pantalones de tipo ecuestre, faldones largos, chaquetas cortas, abrigos XXL, sacos de smoking, blusas con lazos, trajes inspirados en pijamas y capas.

Para las noches invernales y las celebraciones, las siluetas largas rematadas por holanes, los escotes profundos en tul plisado, los bordados hechos a mano con cristales y con aplicaciones florales marcan el aspecto que forma parte de esta tendencia.