Alimentos en Perú 2026 se convertirá en un aliado estratégico para responder al reto de la sostenibilidad alimentaria ante la amenaza del fenómeno El Niño, que impactará duramente en zonas agrícolas hasta marzo del 2027.

La feria, que inició el 8 y va hasta el 11 de julio, en la Villa Complejo Ferial, zona de los Pantanos de Villa, se erige como el escenario ideal para que fabricantes, distribuidores y negocios del canal tradicional y gastronómico tejan alianzas que mitiguen los riesgos de desabastecimiento y el alza de costos.

Como se sabe, se prevé excesos hídricos en zonas como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, con cultivos propios de la canasta familiar como el arroz, el limón, así como los cultivos emblemáticos de agroexportación tales como los arándanos, palta, espárrago, cítricos y granada, también están en riesgo.

En un contexto donde más de 500 mil bodegas y el 99.8 % de los negocios gastronómicos del país son MYPES —sectores especialmente vulnerables a las fluctuaciones de precios—, la necesidad de diversificar proveedores y optimizar rutas logísticas nunca había sido tan apremiante. Consciente de esta realidad, la feria dedicará sus cuatro días de actividad a generar nuevas oportunidades comerciales que blinden a la cadena de abastecimiento nacional.

“Alimentos en Perú no es solo una vitrina de productos; busca promover redes de contingencia en el sector. Sabemos que el Fenómeno El Niño representa un desafío logístico mayúsculo en diversos sectores, y que la agricultura se verá afectada por las sequías, lo que hace inevitable el impacto en la industria alimentaria. Por eso, hemos diseñado un espacio donde los compradores de supermercados, restaurantes y bodegas pueden encontrar, cara a cara, alternativas reales de proveeduría para reemplazar o complementar sus insumos habituales”, afirmó Adrián Gechelin, director de Ferias en Perú.

La edición 2026 contará con alrededor de 70 stands especializados en categorías clave como abarrotes, bebidas, snacks, dulces, golosinas, encurtidos e infusiones. Este despliegue comercial se desarrollará en simultáneo con Gastromaq 2026, consolidando un macro encuentro que espera congregar a miles de visitantes, entre los que se cuentan compradores de cadenas de supermercados, markets, panaderías, cafeterías, bares, heladerías y cocinas industriales.