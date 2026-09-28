Hay sabores que tienen la capacidad de llevarnos directamente a un recuerdo. El turrón de Doña Pepa es uno de ellos. Su presencia en las mesas peruanas durante octubre forma parte de una tradición que se disfruta en familia y que, con el paso de los años, también ha sabido abrirse a nuevas propuestas.

Con esa mirada, llega el Festival del Turrón & Dulces 2026, una celebración que reúne a maestros turroneros y pequeños productores artesanales, cada uno con sus propias recetas, técnicas y maneras de entender este clásico de la repostería peruana. La propuesta no busca reemplazar el sabor de siempre, sino demostrar que una tradición también puede crecer, experimentar y sorprender.

TRADICIÓN Y VARIEDAD

Entre las novedades destacan el Turrón de Frutos Secos, que reúne pecanas, almendras, castañas, maní y frutas deshidratadas; el Turrón de Maracuyá, cuya miel artesanal aporta un refrescante toque cítrico; el Turrón Andino, elaborado con kiwicha, cañihua y quinua; y el Turrón de Chocolate, donde el cacao se convierte en protagonista junto a una miel a base de ganache.

Para quienes buscan sabores aún más singulares, aparecen el Turrón de Ajonjolí con miel de tumbo, de aroma intenso y delicadas notas ácidas; el Turrón Keto, preparado con almendras, linaza y coco; y el Turrón Saludable, a base de yuca, arroz y coco. Entre las propuestas de autor destaca también el Turrón de Cacao, con una masa ligeramente salada y crocante, nibs y miel de mucílago de cacao, mientras que el Turrón de Maíz Morado lleva a la mesa los aromas de la chicha morada, con piña, canela y clavo de olor.

La exploración de nuevos sabores también alcanza al Turrón de Matcha, Hierba Luisa y Lima, una combinación fresca y contemporánea que une la intensidad del matcha con el aroma de la hierba luisa y las notas cítricas de la lima. A estas creaciones se suman opciones integrales y veganas, sin leche ni huevo, además de versiones con jaleas de frutas y arándanos, frutos secos y los populares cuchareables de turrón con chocolate y dulce de leche.

El festival propone, además, descubrir el turrón en formatos diferentes: helados de turrón, cucharables y galletas estilo Nueva York en versión turrón, entre otras creaciones. Una invitación a probar, comparar y encontrar nuevos favoritos, sin dejar de lado ese sabor que cada octubre vuelve a despertar recuerdos. Porque en octubre, el turrón no solo se disfruta: también se reinventa.