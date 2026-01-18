Si eres dueño de un negocio, una inspección laboral te puede llegar en el momento menos esperado. Lo que muchos desconocen es que la mayoría de los problemas que derivan en multas, vienen de descuidos simples que pudieron resolver mucho antes.

Sunafil, la entidad que fiscaliza si cumples las reglas laborales, no solo mira si pagas a tiempo, sino que todo esté en orden. Muchos emprendedores cometen errores porque arman sus planillas a la carrera o no las revisan de acuerdo con los cambios de ley.

“Las empresas suelen acumular problemas con el tiempo, como ajustes de sueldos o contratos viejos, y eso sale a la luz en una inspección”, dice Renato Silva, gerente de Alvisoft, una empresa que ayuda en la gestión de personal.

¿Qué revisa Sunafil en una inspección?

Los inspectores verifican estos puntos clave, según explica Renato Silva:

• Si calculas bien los sueldos, bonos y compensaciones.

• Si las boletas de pago coinciden con lo que realmente das a tus trabajadores y lo que declaras.

• Si tienes contratos actualizados que detallen la jornada, el puesto y las tareas.

• Si registras y pagas aportes a Essalud, ONP y AFP a tiempo en el T-Registro.

• Si guardas todos los documentos ordenados y fáciles de mostrar.

• Si usas muchos recibos por honorarios (cuarta categoría) y si son repetitivos o por montos altos, porque podrían verlos como contratos disfrazados.

Si fallas en algo, la multa depende de la gravedad, el tamaño de tu negocio y cuántos trabajadores afecta. Con la nueva UIT de S/5500, una infracción grave puede costarte hasta 26 UIT o más, es decir, más de 140 mil soles. Para un emprendedor con pocos empleados, eso puede ser el fin del negocio.

Consejos prácticos para emprendedores

“No esperes a que llegue Sunafil. Revisa tu planilla ahora: compara boletas con pagos reales, actualiza contratos y organiza papeles. Usa herramientas simples como apps o software para calcular todo automáticamente y evitar errores manuales. Por ejemplo, programas como Scire 360 de Alvisoft ayudan a manejar planillas sin complicaciones”, añade Renato Silva.

“Prevenir cuesta menos que pagar multas. Una planilla en orden no solo evita problemas, sino que mejora la relación con tus trabajadores y te deja enfocarte en crecer tu negocio”, detalla el gerente de Alvisoft, quen añade que mayor información sobre todos estos temas, para continuar con la traquilidad debida en este año fiscal puede consultar https://alvisoft.net/ .