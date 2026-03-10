Ahorrar energía ya no solo significa apagar las luces. Hoy, la tecnología y los pequeños ajustes en la casa permiten consumir menos, reducir el recibo de luz y cuidar el planeta al mismo tiempo. Benjamín Cabezas, CEO de la región Andina en LEDVANCE, comparte algunas recomendaciones prácticas para lograrlo.

ORGANIZACIÓN. Acciones simples como ubicar estratégicamente las lámparas y los muebles ayudan a aprovechar mejor la luz y reducir la necesidad de más puntos de iluminación.

LED. Usar luces LED de última generación convierte casi toda la electricidad en luz y no en calor. Esto reduce el consumo y mantiene los espacios frescos sin cambiar la rutina diaria.

SENSORES. Colocar sensores de presencia asegura que las luces funcionen solo cuando se necesita. Los pasillos, oficinas y áreas comunes consumen menos y la gestión se realiza de forma automática.

INTENSIDAD. Ajustar la intensidad lumínica permite mantener ambientes cómodos y productivos con menos energía. La luz se adapta a cada actividad sin desperdicio.

TEXTURAS. Pintar las paredes con tonos claros y colocar superficies reflectantes aumentan la luminosidad percibida y permite usar menos lámparas.

PROGRAMAS. Usar temporizadores o aplicaciones de control permite definir horarios de encendido y asegura que las luces funcionen solo cuando se necesita.

SOLAR. Combinar luminarias eficientes con paneles solares ayuda a cubrir parte del consumo con energía limpia y reduce la factura eléctrica familiar.

VENTILACIÓN. Mantener una buena circulación de aire evita que las lámparas y los espacios se sobrecalienten, ayudando a que la energía se use solo en iluminación.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) señala a la iluminación como responsable de aproximadamente el 15 % del consumo mundial de electricidad.

LIMPIEZA. Mantener las lámparas y pantallas libres de polvo garantiza que la luz rinda al máximo, evitando encender más lámparas por pérdida de luminosidad.

DECORACIÓN. Elegir pantallas que dirijan la luz y colocar espejos en puntos estratégicos mejora la distribución de la iluminación y optimiza el consumo.