El coronavirus cambió la vida de todos, pero eso no quiere decir que no seas capaz de festejar la mítica noche de Halloween desde casa y con estilo. Aunque este año no habrá reuniones ni fiestas extravagantes, puedes sorprender a amigos y familiares con un maquillaje inspirado en tus personajes favoritos. Aquí te damos algunas ideas.

Euphoria

La popular serie de televisión, protagonizada por Zendaya, está en la boca de todo el mundo por el impresionante trabajo de maquillaje de los personajes. Inspirado en los años 60 y 70, la propuesta tiene elementos como delineados ahumados, purpurina, cristales alrededor de los ojos y sombras de color neón. Si quieres destacar, al igual que los personajes de la serie, tienes que probar este original ‘make up’.

La Catrina

Elegante y llamativo. La Catrina es uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana y que, actualmente, ha conquistado a mujeres de todas las nacionalidades luego de la exitosa película “Coco”. Si no quiere disfrazarse de una simple calavera, esta opción es excelente para usted, incluso para las más pequeñas de casa.

Harley Quinn

El famoso personaje de DC Comics sigue siendo uno de los favoritos debido a su simplicidad y pintoresco ‘look’ desaliñado. La bella e inquietante novia del Joker será tu inspiración ideal si deseas un maquillaje con estilo punk y atrevido. Además, solo necesitas pocos materiales: una base blanca, sombras rosadas y azules, un delineador negro y mucha actitud.

Joker

Disfrazarse de este enigmático personaje no es exclusivo de los hombres. Si no te sientes cómoda con las coletas y sensualidad de Harley Quinn, escoge recrear al icónico enemigo de Batman. Eso sí, deberás buscar en tu armario un traje anaranjado para completar el ‘look’ de este payaso que catapultó a la fama a Joaquin Phoenix.

Maléfica

Luce igual de espectacular y malvada como Angelina Jolie en la famosa película que cautivó a todo el mundo en el 2014. Al ser una de las villanas más legendarias de Disney, con este maquillaje sorprenderás a todos tus conocidos y atraparás miradas por el osado labial rojo que caracteriza a este personaje.

La monja

Reproduce este aspecto diabólico que aterró a todo el mundo en los cines en el 2018. Aunque no lo creas, es más sencillo de lo que parece y lo único complicado que deberás hacer es ponerte lentillas de colores. Aún así, atrévete a transformarte en Valak, la representación del mal que hizo su debut en la cinta “El Conjuro”.