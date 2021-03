Que el fregadero de la cocina se atasque resulta uno de los problemas más incómodos dentro del hogar, pues en él se lavan a diario las ollas, menaje y alimentos que se comerán durante el día; sin embargo, al no pasar el agua por el drenaje, interfiere en las tareas cotidianas, pues también se puede producir en el baño y lavandería. Si no funcionó usar el desatascador o desatorador para resolver este problema, no es necesario llamar inmediatamente a un plomero, sino que se pueden aplicar ciertos trucos caseros que resultan económicos y sencillos de emplear. Conoce cuáles son esos trucos.

El método más habitual es bombear durante unos minutos con ayuda del desatascador sobre el desagüe hasta que empiece a aparecer aquello que originó el problema. Luego hay que limpiar bien el fregadero y poner un filtro que impida que alimentos y restos de comida puedan colarse y volver a producir un atasco. Pero hay otros trucos:

¿Qué trucos caseros usar?

Bicarbonato de sodio

Tomar 1/2 taza de bicarbonato de sodio y 1/4 de taza de sal. Mezclar y verter en el desagüe.

Calentar una taza de vinagre hasta que esté a punto de hervir y echar con los otros ingredientes.

Tapar el desagüe para prevenir que salga espuma.

Esperar de 15 a 30 minutos y luego echar agua caliente.

Sal y agua caliente

Otro remedio casero para limpiar la tubería y eliminar bacterias y malos olores es el que te explicamos a continuación:

Echar en el desagüe media taza de sal.

Tomar un hervidor con agua muy caliente y verterlo sobre la sal con mucho cuidado.

Abrir el grifo de agua caliente y enjuagar el desagüe con más agua.

Repetir si es necesario.

Vinagre y bicarbonato de sodio

Este truco casero es muy común para desatascar las obstrucciones de cañerías.

Verter agua hirviendo por el desagüe.

Luego agregar 1 taza de bicarbonato de sodio y dejarlo actuar por unos minutos.

Mezclar agua hirviendo y vinagre en la misma cantidad (1 taza de cada uno) y echarlo sobre el bicarbonato.

Tapar el desagüe para que la mezcla haga efecto.

Para remover hay que echar otra taza de agua caliente y listo.

¿Cómo evitar atascos en el fregadero?