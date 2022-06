Lavar la ropa sucia toma su tiempo y es una de las tareas domésticas de las cuales no hay escapatoria. Hay que separar las prendas por colores, elegir correctamente el ciclo de la lavadora o saber tender la ropa adecuadamente son algunas de las cosas que siempre hay que tener en cuenta para que tus prendas queden como nuevas y puedas ahorrar tiempo y esfuerzo.

MÁS | Qué hacer para quitar el óxido de una silla de hierro

Uno de los principales problemas al lavar la ropa es secar la ropa en el interior de casa ya que muchas veces no se tiene secadora, un tendedero exterior o, sencillamente, es invierno. Pero poniendo en práctica los siguientes trucos caseros podrás secar todas tus prendas de forma fácil y sencilla.

Cómo secar la ropa dentro de casa más rápido

A continuación te ofrecemos una serie de consejos y recomendaciones para secar la ropa dentro de casa mucho más rápido en invierno. Así que toma nota:

1. Dispón de un tendedero de interior

Por obvio que parezca, lo primero es contar con un tendedero plegable de interior que te puede salvar de cualquier imprevisto climatológico o durante los meses de invierno u otoño. Los hay de pie, de pared o, incluso de techo, por lo que ocupan muy poco espacio una vez que están plegados.

2. Usa centrifugados largos

Aprovecha tu lavadora, pues resulta muy útil usar programas con centrifugados largos y con mayor velocidad, algo que te ayudará a que la ropa salga con menos agua. De este modo, tus prendas de vestir se secarán antes al reducir el tiempo de secado y no se acumulará tanta humedad en casa.

Es importante ventilar la habitación donde se encuentran la ropa. (Foto: Pexels)

3. Ventila la habitación

Es importante ventilar la habitación donde se encuentran la ropa, incluso en los días más húmedos, ya que las corrientes de aire ayudan a reducir el tiempo de secado de la ropa recién lavada.

No pongas las prendas muy pegadas para que el aire circule fácilmente. Así desaparece antes la humedad del interior de la casa y se seca más rápido. Y, aunque parezca una forma que puede ahorrarte tiempo, no uses estufas, ya que pueden dañar tu ropa si el calor es demasiado intenso.

4. Usa colgadores

Otro truco bastante eficiente que puedes usar es el de utilizar colgadores, ya que permite colgar prendas casi en cualquier parte. Además, al estar estirada la ropa, facilitas el planchado posterior. Las prendas hechas de algodón es mejor secarlas en horizontal y, además, evitarás que se deformen.