¿A quién no le gusta los garbanzos o las legumbres? Tienen muchos beneficios nutricionales, pero también algunos inconvenientes. Uno de ellos es que se tarda mucho en cocinarlas y no se puede improvisar una comida con la mayoría de ellas, porque necesitan todo un proceso previo a la cocción. Pero no te preocupes, hay un atajo para ablandarlas sin recurrir al habitual remojo.

Un problema es que a la mayoría de la gente le producen gases. La buena noticia es que hay maneras de evitarlo. Y ese es la razón de que se recomiende poner las legumbres a remojo antes de cocinarlas. No es el único, ya que tenerlas en agua durante varias horas también acorta el tiempo de cocción.

La cuestión está en que los garbanzos y legumbres necesitan remojo, una tarea que requiere tiempo y que ahuyenta a los consumidores ajetreados que prefieren lo rápido y práctico. Sin embargo, si se siguen algunos trucos caseros podremos ganar mucho tiempo y lograr una preparación exquisita.

Los garbanzos y frijoles requieren de remojo -entre 12 a 16 horas-, dependiendo de la variedad y de si son nuevas o más viejas; y después necesitarán un cocinado de 1-1:30 horas. Para agilizar estos casos, se recomienda utilizar una olla de presión que pueda acortar el tiempo de cocinado a más de la mitad.

Garbanzos. (Foto: Pexels)

El truco para ablandar garbanzos sin recurrir al remojo

¿Pero existe algún modo de ablandar variedades más duras, como el garbanzo, sin recurrir al largo proceso de remojo? En el canal Tuiwok estilo, con más de 260.000 suscriptores en YouTube, recomiendan verter los garbanzos en un recipiente apto para microondas y cubrirlos con agua.

Luego tapa bien el recipiente con papel film y haz un pequeño agujero con un cuchillo en el centro del plástico, para luego meterlo en el microondas 15 minutos a máxima potencia. Pasado el tiempo, dejar reposar y enfriar las legumbres, y luego cocinar como si hubiéramos hecho un remojo normal.

Otro truco para ablandar las legumbres sin recurrir al remojo

Otro truco efectivo para lograr esa rapidez es acudir al bicarbonato de sodio. Se trata de poner en un cazo las legumbres con abundante agua y añadir una cucharada generosa de bicarbonato.

Dejar que se cuezan durante 10 minutos a fuego fuerte, y luego apagar el fuego y dejar reposar las legumbres bien tapadas con el agua de cocción para que terminen de ablandarse. Solo quedará escurrirlas y empezar a cocinar.