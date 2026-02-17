El 2026 estará marcado por la energía inquieta del Caballo de Fuego, un periodo que impulsará cambios rápidos, ambición y determinación. Será un año enfocado en trabajo, dinero, viajes y nuevas oportunidades comerciales, mientras el amor quedará en segundo plano para muchos. Amatista revela cómo esta fuerza impactará a cada signo del horóscopo chino.

La Rata

1984, 1996, 2008, 2020

Este año 2026 se perfila como un periodo de avance rápido hacia metas profesionales para este nativo. Después de muchos meses, por fin logrará destrabar asuntos legales o burocráticos que permanecían estancados. Además, en el plano económico, los desempleados concretarán firmas y proyectos importantes, especialmente en el mes de mayo, lo que marcará un antes y un después en su estabilidad.

Amor

En el terreno sentimental, el Año del Caballo pedirá prudencia. La Rata deberá medir sus palabras para no herir a la persona que ama, ya que comentarios impulsivos podrían generar distanciamientos innecesarios.

Salud

En cuanto a la salud, será necesario cuidar la alimentación. Aunque poseen un estómago fuerte que resiste casi todo, no deberán abusar, pues los excesos podrían pasar factura más adelante.

El Búfalo

1985, 1997, 2009, 2021

En 2026, el Caballo de Fuego impulsará al Búfalo a acelerar el paso en su vida profesional. Aunque suele avanzar con calma, esta vez se atreverá a ir más rápido. Se proyectan grandes conquistas, especialmente a través de estudios, becas y capacitaciones que serán el impulso para su ascenso. Incluso, la maestría que tanto anhelaba podrá concretarse.

Amor

En el plano sentimental, muchos llegarán al altar, mientras que otros iniciarán una convivencia apresurada que cambiará su rutina.

Salud

Será importante visitar al médico y no postergar chequeos, ya que prevenir evitará situaciones que puedan terminar en operaciones de emergencia.

El Tigre

1986, 1998, 2010, 2022

Al ser uno de los signos más afines al Caballo de Fuego, el Tigre vivirá un año de puertas abiertas y prosperidad. Logrará estabilizar deudas arrastradas y, además, concretará ese viaje o residencia por la que atravesó momentos difíciles.

Amor

La vida social y amorosa será intensa, no obstante, deberá aquietar la mente para no tomar decisiones apresuradas ni involucrarse en relaciones que traigan consecuencias.

Salud

Será necesario manejar el estrés para que la presión no afecte su bienestar físico.

El Conejo

1987, 1999, 2011, 2023

Durante el 2026, el Caballo de Fuego empujará al Conejo a salir de su zona de confort y asumir decisiones fuertes, sobre todo en el amor. En el trabajo se anuncian aumentos de ingresos, no obstante, será un año de gastos compulsivos si no controla sus impulsos.

Amor

Deberá cuidarse de tentaciones, especialmente con amistades cercanas, ya que podría dañar una relación que después sería difícil recuperar.

Salud

No deberá descuidar el deporte, pues el colesterol podría avanzar silenciosamente.

El Dragón

1964, 1988, 2000, 2012, 2024

El nuevo año traerá al Dragón una energía dinámica, especialmente después de etapas de angustia familiar o de salud. En lo económico, se presentan excelentes oportunidades de negocio, firmas y contratos importantes, especialmente en marzo y mayo, que no deberá dejar pasar.

Amor

Habrá romances cortos para los solteros, mientras que los casados fortalecerán la unión familiar e incluso algunos renovarán votos.

Salud

Se percibe una etapa más estable en comparación con el pasado reciente.

La Serpiente

1989, 2001, 2013, 2025

El Año del Caballo de Fuego puede resultar estresante para la Serpiente, que busca calma y armonía. Si no logra adaptarse a los cambios, podría atravesar un periodo crítico, sobre todo en el ámbito familiar.

Amor

La pasión y los celos deberán ser controlados, ya que de lo contrario algunos matrimonios podrían enfrentar riesgo de separación.

Salud

Aunque posee un buen estómago, no deberá abusar de comidas muy condimentadas para evitar problemas hepáticos.

El Caballo

1990, 2002, 2014, 2026

Para el Caballo, el objetivo será el crecimiento personal e intelectual, dejando en muchos casos el amor en segundo plano. El Fuego potenciará su ambición, trayendo cambios radicales de carrera o emprendimientos propios. Además, deberá tener cuidado con confiar demasiado en amigos.

Amor

El agotamiento mental y físico por el exceso de trabajo le podría generar conflictos y hasta rupturas.

Salud

Deberá evitar decisiones impulsivas relacionadas con cirugías por vanidad que pongan en riesgo su bienestar.

La Cabra

1991, 2003, 2015, 2027

Será un año socialmente activo y de buenas ganancias económicas. La Cabra encontrará oportunidades de negocio gracias a nuevas conexiones y amistades que elevarán su prestigio.

Amor

Muchos, después de un noviazgo largo, llegarán al altar, y otros optarán por la convivencia.

Salud

Se ve en la obligación de cuidar la columna y la cadera para evitar periodos prolongados de reposo.

El Mono

1992, 2004, 2016, 2028

La astucia del Mono se alineará con la velocidad del Caballo de Fuego. Se abrirán puertas en la enseñanza y en nuevas carreras. Incluso retomará estudios postergados y logrará obtener un título que creía perdido.

Amor

Deberá moderar su carácter y ego para mantener la paz en el hogar y evitar conflictos mayores.

Salud

Se recomienda cuidar el corazón y los pulmones, evitando excesos como el tabaco o el alcohol.

El Gallo

1993, 2005, 2017, 2029

Será una etapa de evolución profesional, donde descubrirá talentos ocultos e intuitivos. El fuego lo ayudará a ser más ejecutivo. Habrá firmas y contratos, ya sea para su empresa o un nuevo empleo.

Amor

Un cambio de imagen le favorecerá nuevas oportunidades sentimentales. En tanto, los casados deberán reactivar la relación.

Salud

Cuidado con las migrañas y los dolores renales o de cadera por exceso de trabajo sedentario.

El Perro

1994, 2006, 2018, 2030

El Caballo traerá un año armonioso. Se anuncian viajes y mejoras económicas notables, posiblemente a través de un ascenso o un gran negocio.

Amor

Habrá una conciliación con familiares, así como una disminución de conflictos en la pareja.

Salud

Atención a las alergias y dolores en las pantorrillas por falta de descanso.

El Chancho

1995, 2007, 2019, 2031

Este nativo será llamado a independizarse, dejando estructuras rígidas y alejándose de familiares que generan sufrimiento. Su habilidad para los negocios crecerá gracias a una intuición más aguda, generando cambios profundos en su vida.

Amor

Podría descuidar a la pareja por exceso de trabajo, aunque los más jóvenes encontrarán a su media naranja.

Salud

Deberá tener cuidado con los accidentes domésticos que retrasen sus actividades y afecten su estado emocional.