El 2026 estará marcado por la energía inquieta del Caballo de Fuego, un periodo que impulsará cambios rápidos, ambición y determinación. Será un año enfocado en trabajo, dinero, viajes y nuevas oportunidades comerciales, mientras el amor quedará en segundo plano para muchos. Amatista revela cómo esta fuerza impactará a cada signo del horóscopo chino.
La Rata
1984, 1996, 2008, 2020
Este año 2026 se perfila como un periodo de avance rápido hacia metas profesionales para este nativo. Después de muchos meses, por fin logrará destrabar asuntos legales o burocráticos que permanecían estancados. Además, en el plano económico, los desempleados concretarán firmas y proyectos importantes, especialmente en el mes de mayo, lo que marcará un antes y un después en su estabilidad.
Amor
En el terreno sentimental, el Año del Caballo pedirá prudencia. La Rata deberá medir sus palabras para no herir a la persona que ama, ya que comentarios impulsivos podrían generar distanciamientos innecesarios.
Salud
En cuanto a la salud, será necesario cuidar la alimentación. Aunque poseen un estómago fuerte que resiste casi todo, no deberán abusar, pues los excesos podrían pasar factura más adelante.
El Búfalo
1985, 1997, 2009, 2021
En 2026, el Caballo de Fuego impulsará al Búfalo a acelerar el paso en su vida profesional. Aunque suele avanzar con calma, esta vez se atreverá a ir más rápido. Se proyectan grandes conquistas, especialmente a través de estudios, becas y capacitaciones que serán el impulso para su ascenso. Incluso, la maestría que tanto anhelaba podrá concretarse.
Amor
En el plano sentimental, muchos llegarán al altar, mientras que otros iniciarán una convivencia apresurada que cambiará su rutina.
Salud
Será importante visitar al médico y no postergar chequeos, ya que prevenir evitará situaciones que puedan terminar en operaciones de emergencia.
El Tigre
1986, 1998, 2010, 2022
Al ser uno de los signos más afines al Caballo de Fuego, el Tigre vivirá un año de puertas abiertas y prosperidad. Logrará estabilizar deudas arrastradas y, además, concretará ese viaje o residencia por la que atravesó momentos difíciles.
Amor
La vida social y amorosa será intensa, no obstante, deberá aquietar la mente para no tomar decisiones apresuradas ni involucrarse en relaciones que traigan consecuencias.
Salud
Será necesario manejar el estrés para que la presión no afecte su bienestar físico.
El Conejo
1987, 1999, 2011, 2023
Durante el 2026, el Caballo de Fuego empujará al Conejo a salir de su zona de confort y asumir decisiones fuertes, sobre todo en el amor. En el trabajo se anuncian aumentos de ingresos, no obstante, será un año de gastos compulsivos si no controla sus impulsos.
Amor
Deberá cuidarse de tentaciones, especialmente con amistades cercanas, ya que podría dañar una relación que después sería difícil recuperar.
Salud
No deberá descuidar el deporte, pues el colesterol podría avanzar silenciosamente.
El Dragón
1964, 1988, 2000, 2012, 2024
El nuevo año traerá al Dragón una energía dinámica, especialmente después de etapas de angustia familiar o de salud. En lo económico, se presentan excelentes oportunidades de negocio, firmas y contratos importantes, especialmente en marzo y mayo, que no deberá dejar pasar.
Amor
Habrá romances cortos para los solteros, mientras que los casados fortalecerán la unión familiar e incluso algunos renovarán votos.
Salud
Se percibe una etapa más estable en comparación con el pasado reciente.
La Serpiente
1989, 2001, 2013, 2025
El Año del Caballo de Fuego puede resultar estresante para la Serpiente, que busca calma y armonía. Si no logra adaptarse a los cambios, podría atravesar un periodo crítico, sobre todo en el ámbito familiar.
Amor
La pasión y los celos deberán ser controlados, ya que de lo contrario algunos matrimonios podrían enfrentar riesgo de separación.
Salud
Aunque posee un buen estómago, no deberá abusar de comidas muy condimentadas para evitar problemas hepáticos.
El Caballo
1990, 2002, 2014, 2026
Para el Caballo, el objetivo será el crecimiento personal e intelectual, dejando en muchos casos el amor en segundo plano. El Fuego potenciará su ambición, trayendo cambios radicales de carrera o emprendimientos propios. Además, deberá tener cuidado con confiar demasiado en amigos.
Amor
El agotamiento mental y físico por el exceso de trabajo le podría generar conflictos y hasta rupturas.
Salud
Deberá evitar decisiones impulsivas relacionadas con cirugías por vanidad que pongan en riesgo su bienestar.
La Cabra
1991, 2003, 2015, 2027
Será un año socialmente activo y de buenas ganancias económicas. La Cabra encontrará oportunidades de negocio gracias a nuevas conexiones y amistades que elevarán su prestigio.
Amor
Muchos, después de un noviazgo largo, llegarán al altar, y otros optarán por la convivencia.
Salud
Se ve en la obligación de cuidar la columna y la cadera para evitar periodos prolongados de reposo.
El Mono
1992, 2004, 2016, 2028
La astucia del Mono se alineará con la velocidad del Caballo de Fuego. Se abrirán puertas en la enseñanza y en nuevas carreras. Incluso retomará estudios postergados y logrará obtener un título que creía perdido.
Amor
Deberá moderar su carácter y ego para mantener la paz en el hogar y evitar conflictos mayores.
Salud
Se recomienda cuidar el corazón y los pulmones, evitando excesos como el tabaco o el alcohol.
El Gallo
1993, 2005, 2017, 2029
Será una etapa de evolución profesional, donde descubrirá talentos ocultos e intuitivos. El fuego lo ayudará a ser más ejecutivo. Habrá firmas y contratos, ya sea para su empresa o un nuevo empleo.
Amor
Un cambio de imagen le favorecerá nuevas oportunidades sentimentales. En tanto, los casados deberán reactivar la relación.
Salud
Cuidado con las migrañas y los dolores renales o de cadera por exceso de trabajo sedentario.
El Perro
1994, 2006, 2018, 2030
El Caballo traerá un año armonioso. Se anuncian viajes y mejoras económicas notables, posiblemente a través de un ascenso o un gran negocio.
Amor
Habrá una conciliación con familiares, así como una disminución de conflictos en la pareja.
Salud
Atención a las alergias y dolores en las pantorrillas por falta de descanso.
El Chancho
1995, 2007, 2019, 2031
Este nativo será llamado a independizarse, dejando estructuras rígidas y alejándose de familiares que generan sufrimiento. Su habilidad para los negocios crecerá gracias a una intuición más aguda, generando cambios profundos en su vida.
Amor
Podría descuidar a la pareja por exceso de trabajo, aunque los más jóvenes encontrarán a su media naranja.
Salud
Deberá tener cuidado con los accidentes domésticos que retrasen sus actividades y afecten su estado emocional.