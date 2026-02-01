¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este domingo 1 de febrero te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

No pierda la paciencia si hoy domingo su pareja le sorprende con reacciones inesperadas, mejor espere unas horas y se sentirá mejor.

TAURO

En caso de recibir una propuesta de negocio de un familiar o amigo, no dude y analícela de inmediato para ver si le sirve o no. Adelante.

GÉMINIS

En la medida que se enfríe ese mal humor con el que parece haber despertado, logrará disfrutar de un domingo relajante. Enhorabuena.

CÁNCER

Caminar descalzo sobre la arena en la playa o el pasto y hacer relax, acompañado de una buena y sana alimentación lo recargará bien.

LEO

Este domingo es muy propicio para combinar una salida con la pareja con momentos románticos y llenos de pasión. Duerma temprano.

VIRGO

Hoy domingo el amor se adueñará de todo el espacio que decida concederle a su ser amado. No hay tiempo para las riñas ni nada parecido.

LIBRA

Trate a sus parientes y amigos con diplomacia porque así estará evitando situaciones que pueden alterarlo más de la cuenta. Está advertido.

ESCORPIO

Si sabe bien que está con sobrepeso, no demore en iniciar una dieta adecuada y permanecer unas horas haciendo ejercicio. Suerte.

SAGITARIO

Recibirá el apoyo incondicional de su pareja ante malas actitudes de parientes que pertenecen a ambas familias. No huya a pasar una velada romántica.

CAPRICORNIO

Gracias a sus esfuerzos la relación de pareja está pasando por un estupendo momento. No faltará alguien que quiera arruinarlo. Atento.

ACUARIO

Se presentan situaciones en la pareja que requieren un diálogo en busca de lograr un consenso. Dé el primer paso y ella le seguirá. Suerte.

PISCIS

El descanso dominical será de vital importancia, por lo que se le sugiere actividades que no le generen un gasto excesivo de energías. Adelante.