¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este domingo 28 de septiembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

A pesar de poseer un amplio y nutrido grupo de amigos, podría hoy domingo preferir la soledad o solo la compañía de la pareja.

TAURO

Su paciencia puede ser aprovechada por personas que no quieren lo mejor para usted precisamente. No deje que ello ocurra. Adelante.

GÉMINIS

Buen momento para encontrar nuevas amistades. O quizá prefiera pasar el domingo al lado de la persona amada. La elección es suya.

CÁNCER

Algunas situaciones familiares no terminarán de solucionarse por más que se esfuerce. No se desanime sin haber insistido lo suficiente.

LEO

Si suele conseguir las cosas sin voltear a mirar cuando lastima a alguien obtendrá severas críticas y ningún logro destacable. Tenga cuidado.

VIRGO

Intente aplicar sus consejos y forma práctica de ver la vida sobre la suya también. Aunque no lo crea le será de gran ayuda. Manos a la obra.

LIBRA

En sus relaciones de pareja podría haber tensión, lo que tal vez se deba a una mala comunicación entre ambos. Hablen con claridad entonces.

ESCORPIO

Con un humor algo cambiante, hoy domingo quizá sería mejor estar solo hasta que logre equilibrarlo y sentirse realmente bien. Adelante.

SAGITARIO

Saber escuchar consejos y ser comprensivo con los demás le ayudará a establecer un ambiente de armonía en el hogar. Adelante.

CAPRICORNIO

Conocerá rasgos nuevos en su pareja. Intente comprenderla antes de juzgarla o intentar iniciar una discusión. Cuide su salud.

ACUARIO

Tal vez sienta que su pareja no es tan cercana como lo quisiera. Esto podría suceder porque la comunicación no es buena. Debe solucionarlo.

PISCIS

Es un día ideal para viajar, salir de paseo, ir al cine, hacer deporte, contactarse con la naturaleza. Las opciones son múltiples. Elija según su gusto.