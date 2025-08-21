¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este jueves 21 de agosto te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Estará muy presionado pues sus superiores requieren resultados pronto en el trabajo. Deberá relajarse, así no puede pensar bien. Suerte.

TAURO

Deberá encontrar las claves para salir airoso de las situaciones comprometidas en el trabajo. Analice cada aspecto con la debida calma.

GÉMINIS

Todo lo bueno que pase en su relación de pareja brotará gracias a su buena actitud. Aproveche este buen momento y siéntase feliz.

CÁNCER

No se precipite si de pedir préstamos o abrir nuevas tarjetas de crédito se trata, abra bien los ojos y analice todo con sus pro y contra.

LEO

La energía positiva del entorno laboral será suficiente para lograr superar rencillas recientes entre los colegas. Ahora todo marchará mejor.

VIRGO

Necesita armonizar y renovar las energías de su casa. Hay muchas malas energías acumuladas que pueden estar afectando a los suyos.

LIBRA

No sea tan exigente con la pareja. Parece buscar la perfección cuando usted también tiene muchos defectos. Trate de ser realista.

ESCORPIO

Puede que tenga una importante oportunidad de ascenso profesional, pero todo dependerá de su actitud y responsabilidad. Adelante.

SAGITARIO

Hará lo imposible por ser más comunicativo con la pareja y ella parecerá oponerse. Debe calmarse y actuar paso a paso hasta lograrlo. Suerte.

CAPRICORNIO

Que los retrasos en lo profesional no pongan en duda de ninguna forma su capacidad. Aprenda de sus errores y continúe con más ímpetu ahora.

ACUARIO

No por ser un ofrecimiento de otro trabajo debe ser aceptado de inmediato. Existen oportunidades que es mejor dejar pasar. Calma.

PISCIS

Trabaje duro y parejo, es la única manera de triunfar. Sentimentalmente no parece sentirse cómodo al lado de la pareja. Encuentre la causa.