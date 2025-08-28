¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este jueves 28 de agosto te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Procure poner todas las ganas posibles a lo que haga en el trabajo. Así tendrá mejores resultados de lo que se pueda imaginar. Suerte.

TAURO

Si quiere aumentar su ritmo de trabajo será muy importante que se haga chequeos médicos para verificar que todo marcha bien.

GÉMINIS

Escuche a su corazón y no oculte sus sentimientos. El hacerle saber a su pareja cuánto la ama y necesita no es símbolo de debilidad.

CÁNCER

Todo lo que pasa en su entorno laboral dependerá de su manera de encarar las situaciones, busque apoyo para hallar el camino al éxito. Adelante.

LEO

Se avecinan momentos que pueden hacer peligrar todo lo avanzado en lo laboral, utilice un poco de esa energía extra que siempre guarda.

VIRGO

No descuide ningún aspecto relacionado a su forma de alimentarse. Tenga en cuenta que el ejercicio también le hace bien. Su salud es primero.

LIBRA

Engreimientos y caprichos llevan la relación a un punto realmente peligroso, una vez que lo supere todo se verá mucho mejor. Hágalo ya.

ESCORPIO

Todo parece estar bien en lo laboral, aunque hay momentos que siente que se complica todo. Solo manténgase siempre alerta.

SAGITARIO

Hoy será una jornada favorable para lo relacionado al trabajo y los negocios. Sin embargo en el amor surgirán ligeras discusiones con la pareja.

CAPRICORNIO

Sentirá que hoy tiene una paciencia limitada en el trabajo. Deberá tratar de relajarse y darle importancia solo a lo que realmente signifique avanzar.

ACUARIO

Utilice su poder de comunicación en el entorno laboral. Solo así logrará superar ese distanciamiento reciente con algunas personas.

PISCIS

Necesitará urgentemente apoyo en su entorno laboral. Busque gente de confianza y, sobre todo, que le garantice lograr los objetivos.