¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 12 de mayo te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas. Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo. Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Jornada cargada de contratiempos que lo llevarán al borde mismo de su paciencia. Evite dejarse llevar por ello, mejor vaya paso a paso.

TAURO

Notará una energía positiva en su ambiente laboral hoy. Debería sacar el máximo de provecho, especialmente en sus proyectos. Adelante.

GÉMINIS

Logrará llegar a acuerdos con la pareja en la jornada de hoy. Esto aliviará un poco la tensión que los venía acosando recientemente.

CÁNCER

Es importante reconocer cuando se comete errores en lo profesional. Será la única manera de seguir en el camino correcto. Adelante.

LEO

Surgirá una oportunidad en lo laboral. Sin embargo debe estar muy seguro de poder realizarla antes de aceptarla. Su prestigio está en juego.

VIRGO

Surgirá el deseo de asumir nuevas responsabilidades en el trabajo. Sin embargo solo acepte aquellas que realmente estén a su alcance.

LIBRA

Contará pronto con un dinero extra que no esperaba. Pero no se lo gaste todo en cosas que no son tan indispensables. Piénselo.

ESCORPIO

No debería sentirse menos por pedir ayuda, todos la necesitamos en algún momento. Solo asegúrese de ser agradecido con quien le colaboró.

SAGITARIO

Vivirá momentos complicados en el trabajo cuando tenga que recurrir a discusiones para tratar de exponer sus puntos de vista. Calma.

CAPRICORNIO

Aproveche el tiempo después del trabajo para realizar esa actividad que venía postergando con su pareja. Debe alimentarse sanamente.

ACUARIO

Existen ciertas cuestiones que vino ignorando en el trabajo pero que se agravan cada vez más. Debe solucionarlas de una vez.

PISCIS

Asegúrese que aprenderá de situaciones que le generaron problemas. Analice primero cuál habría sido la mejor opción. Le ayudará.