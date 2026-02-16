¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 16 de febrero te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Debería ponerse al tanto de una alimentación más natural y equilibrada con buenos ejercicios. Está jugando con su salud y no es bueno.

TAURO

Apueste a la pasión en la relación de pareja, un momento especial que los haga revivir la llama del amor que los unió. Adelante.

GÉMINIS

Adopte actitudes positivas sobre aquellas situaciones laborales que se complican una y otra vez. Solo así logrará encontrar el camino.

CÁNCER

Muéstrese tolerante en el trabajo y acepte las sugerencias de los colegas, quizá eso le dé buenos resultados en el corto plazo.

LEO

Debería estar bien preparado para cualquier reunión por trabajo, este es el momento en el cual debe demostrar que está listo para mejores cosas.

VIRGO

No es momento para poner en marcha algunos de sus proyectos en lo profesional, desde ya se marcan algunos tropiezos. Paciencia.

LIBRA

Será un buen momento para iniciar un diálogo constructivo, sincero y directo con la pareja. Podrán resolver todo de buena manera.

ESCORPIO

Se sentirá molesto por algunos comentarios que le harán en su lugar de trabajo, pero no es motivo para descuidar lo realmente importante.

SAGITARIO

Evite que absurdos celos se interpongan en su relación romántica, es momento que confíe más en la persona que tiene a su lado. Adelante.

CAPRICORNIO

Todo parecerá salir como lo esperaba en el trabajo. Pero recuerde ser agradecido con quienes le dieron su apoyo. Trate de dormir más horas.

ACUARIO

Los desacuerdos en su hogar podrían afectar su sistema nervioso, mejor ahora deje de renegar y dé el primer paso para un buen diálogo.

PISCIS

Los reclamos de algunos colegas colmarán su paciencia, pero si mantiene el buen rendimiento mostrado no podrán afectarlo.