¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 16 de marzo te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Un tema laboral alterará sus nervios, no se preocupe, la solución no tardará en llegar para que pueda respirar con tranquilidad. Adelante.

TAURO

Llegó el momento de evitar las grasas y las comidas con demasiado condimento; practicar deporte le llenará de oxígeno y mantendrá su peso.

GÉMINIS

Algo inesperado modificará sus costumbres de pareja, pero en el amor hasta los cambios son rápidamente superables si están juntos.

CÁNCER

Desde ya comenzará a percibir que la suerte no estará de su lado en el trabajo o negocio, evite malas reacciones con sus colegas.

LEO

Momento oportuno para aceptar nuevas responsabilidades laborales, se le concederá la ocasión para demostrar su valía.

VIRGO

Su descanso será de vital importancia, por lo que se le sugiere ordenar sus tiempos para cumplirlo y mantener su buena salud y energía.

LIBRA

Cuidado hoy con la relación de pareja, ambos intentarán pasar al primer plano y opacarse el uno al otro, no es recomendable. Dialoguen.

ESCORPIO

Puede competir en el plano laboral y establecer acuerdos sólidos, busque asociarse con personas responsables si quiere resultados.

SAGITARIO

Se le presentará un negocio debido a insistencias de un amigo, analice con paciencia los pro y los contra antes de dar una respuesta. Suerte.

CAPRICORNIO

Cuidado con esas malas energías acumuladas, le podrá provocar pequeños dolores de cabeza, lo que le llevará a sentirse con poco ánimo.

ACUARIO

Se sentirá satisfecho con su labor profesional. Sin embargo, recuerde no dormirse en sus laureles o la competencia lo alcanzará.

PISCIS

A partir de la segunda parte del día las cosas parecerán complicarse en el trabajo. Sin embargo, si mantiene la calma revertirá la situación.