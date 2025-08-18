¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 18 de agosto te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas. Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo. Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Su energía le brindará la seguridad para tomar buenas decisiones en lo laboral. En el lado amoroso algunas complicaciones pasajeras.

TAURO

Controle su carácter tan cambiante y evite las discusiones en su entorno laboral. No cometa excesos al comer o beber. Puede afectar su salud.

GÉMINIS

Nueva oportunidad de superar problemas con la pareja. Pero se necesita que ambos tengan la voluntad de hacerlo. Manos a la obra.

CÁNCER

Los asuntos laborales no marchan al ritmo esperado. Calma, no olvide que los cambios de energía son constantes. Debe estar atento.

LEO

En la jornada de hoy, aleje los malos pensamientos y trabaje al lado de personas de su absoluta confianza. Solo así logrará lo que desea.

VIRGO

El silencio no suele ser el mejor consejero cuando de relaciones de pareja se trata. Solo comunicándose fluidamente podrá irle mejor.

LIBRA

La soledad puede ser buena en ocasiones como para reflexionar. Pero si lo toma como un hábito lo apartará poco a poco de los demás.

ESCORPIO

En lo laboral o profesional sabe lo que quiere y no está dispuesto a conformarse con lo que los demás dejan. Sea constante en sus ideas.

SAGITARIO

Podrá cumplir todas sus metas si es capaz de ser constante en la práctica de su profesión. No hay tiempo para flojeras o pasatiempos.

CAPRICORNIO

Las amistades podrían intentar aprovecharse de su buen corazón en lo profesional. Una cosa es ayudar y otra ceder sus proyectos a otros.

ACUARIO

Intente darle la vuelta a ese mal momento en lo laboral, llevará más tiempo pero resultará. Debe confiar más en sus conocimientos. Suerte.

PISCIS

Antes de invertir su energía en asuntos laborales poco consistentes, mejor baje un poco a la realidad. Así evitará una dura caída. Adelante.