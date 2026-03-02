¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 2 de marzo te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Hoy en su trabajo es donde centrará su interés y tendrá buenos resultados. Pero recuerde ignorar cualquier chisme o habladuría. Suerte.

TAURO

Jornada que será excelente para saldar deudas y resolver asuntos financieros. En el amor pequeños desencuentros con la pareja.

GÉMINIS

Deberá hoy superar tensiones tanto en lo laboral como en lo personal, de lo contrario echará por la ventana su buena salud y energía. Suerte.

CÁNCER

Experimentará bellos momentos debido a la seducción con su pareja; hagan despliegue del gran amor que se tienen y sean felices. Adelante.

LEO

Un compañero de trabajo se le acercará y le ofrecerá un apoyo incondicional. Igual actúe con cuidado, puede haber gato encerrado. Suerte.

VIRGO

Es un buen momento para salir a disfrutar de la vida con la persona amada. Necesita desconectarse de la complicada realidad. Hágalo.

LIBRA

Si desarrolla más actividades deportivas beneficiará a su salud y, especialmente, estará listo para retos mayores en el trabajo. Adelante.

ESCORPIO

Podrá desplegar su simpatía durante la jornada laboral de hoy. Será su mejor arma para apuntalar la labor en equipo. Manos a la obra.

SAGITARIO

Tendrá la oportunidad para establecer pautas personales en temas de trabajo. Pero debe ser muy claro en sus argumentos. Suerte.

CAPRICORNIO

Cuidado con manejos de dinero poco seguros, no asuma riesgos si los considera innecesarios. Sería mejor ahorrar para el futuro.

ACUARIO

Su ansiedad resultará mala consejera; será conveniente que tome las decisiones en el trabajo basado en el análisis y no por el azar.

PISCIS

Está en sus manos recuperar el clima de pasión y armonía en su relación de pareja. Es momento de ser pasional y lo sabe bien. Suerte.