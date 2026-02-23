¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 23 de febrero te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

El estrés podría apoderarse de usted, sería conveniente hacer algún tipo de deporte evitando problemas óseos debido al sedentarismo.

TAURO

No sea tan posesivo, el cariño de la persona amada no es un título de propiedad sobre ella. Dele su espacio para que se desarrolle como persona.

GÉMINIS

Trate de concentrar sus energías en una sola actividad, en vez de dispersarse tratando de quedar bien con todo el mundo en el trabajo. Suerte.

CÁNCER

Si a su relación de pareja le va bien, no la perjudique enfrentándose con la persona amada por temas que ni siquiera son importantes.

LEO

Una reunión laboral le proporcionará satisfacciones que no esperaba, sentirá el cambio y quizá sea la oportunidad que tanto anhelaba.

VIRGO

Si tiene alguna molestia no se automedique, las molestias serán menores, pero es mejor siempre el consejo de un médico. Suerte.

LIBRA

En el ámbito laboral surgirán algunos compromisos impostergables; no ponga excusas, es necesario que demuestre lo que es capaz de dar.

ESCORPIO

No haga cosas que sabe bien pueden dañarlo, como exigirse demasiado o comer a deshoras; se pueden provocar trastornos. Alerta.

SAGITARIO

Las intrigas amorosas estarán a la orden del día, no caiga en chismes y provocaciones. Si tiene alguna duda hable con la pareja. Adelante.

CAPRICORNIO

En el trabajo jornada con grandes posibilidades, lo mejor es eludir las discusiones en el plano laboral y centrar sus energías en lo importante.

ACUARIO

Continuará el buen momento laboral en tanto se mantenga concentrado en lo que hace y cumpla con todo lo ofrecido. Adelante.

PISCIS

Opte por disfrutar de una velada romántica al lado de la pareja. No pierda esta oportunidad y refuercen ese sentimiento que los une.