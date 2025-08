¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 4 de agosto te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas. Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo. Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

El día de hoy llegarán noticias de algunos cambios en lo laboral. Prepárese porque quizá sea la oportunidad que estaba esperando. Suerte.

TAURO

Contará en esta jornada con la energía para afrontar diversas actividades laborales. Pero desarróllelas con calma para no cometer errores.

GÉMINIS

Tendrá que luchar contra el mal humor de su pareja. Para hacerla cambiar necesitará de su paciencia y una buena comunicación. Adelante.

CÁNCER

Si toma decisiones apresuradas terminará pagando con un retroceso en lo laboral. Cumpla con los compromisos que tiene con la pareja.

LEO

Su entorno familiar le apoyará mucho en este momento en que las cosas no salen como lo esperaba. Escuche sus palabras y reciba su amor.

VIRGO

Necesita ayuda para aprender a trabajar mejor en equipo. En ocasiones ese egoísmo profesional puede convertirse en su enemigo.

LIBRA

Disfrutará al máximo en compañía de su pareja, es una etapa muy prometedora en cuanto al amor se refiere. Enhorabuena por ello.

ESCORPIO

Todavía tiene que vencer a ciertos colegas en el trabajo. Cada paso a dar deberá ser analizado al máximo. No debería descuidar su salud.

SAGITARIO

Una gran sorpresa podría revivir su relación de pareja. Sorprenda a su pareja y luego prepárese a momentos realmente inolvidables.

CAPRICORNIO

Podría aprovechar parte del día para actualizar sus conocimientos profesionales. Una cena romántica será igualmente positiva.

ACUARIO

Hay circunstancias en el trabajo que ameritan una posición más enérgica de su parte o lo pasarán de largo. Hable pero sin violencia.

PISCIS

No se muestre distante con su pareja o terminará viendo fantasmas donde no los hay. No tenga secretos ni le diga las cosas a medias. Suerte.