¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 6 de abril te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Le será imposible hacerse el desentendido cuando vea que las consecuencias de sus acciones afectarán también a seres queridos.

TAURO

No puede estar preocupado en el trabajo por el qué dirán o no logrará cumplir con los objetivos trazados. Confíe en sus capacidades siempre.

GÉMINIS

Apoye siempre a su pareja. Ella atraviesa por un momento difícil y necesita sentir su total respaldo. No la decepcione nunca. Suerte.

CÁNCER

Deberá poner lo mejor de sus energías en la jornada para poder avanzar en ciertos trabajos atrasados desde hace tiempo. Manos a la obra.

LEO

Ciertos cambios en lo laboral serán muy difíciles de realizar; sin embargo, luego valdrá el esfuerzo invertido. Intente no flaquear ahora.

VIRGO

Existen diversos caminos para alcanzar la madurez personal, elija el que quiera pero ya es tiempo de que empiece a actuar de otra manera.

LIBRA

Se encontrará con alguien que fue importante en su vida. No permita que esto confunda sus sentimientos actuales. Cometería un gran error.

ESCORPIO

No podrá mantener este ritmo de trabajo despreocupado por mucho más tiempo. Replantee esa mala actitud o terminarán echándolo. Cuidado.

SAGITARIO

No se ahogue en un vaso con agua. Que los problemas cotidianos no compliquen su trabajo, delegue responsabilidades. Suerte.

CAPRICORNIO

Piense bien antes de aceptar más responsabilidades, y si no puede cumplir con sus funciones, acepte sus limitaciones y deje el lugar a otro.

ACUARIO

Si su pareja siente que no le otorga el tiempo debido pues quizá tenga razón. Solo analice la situación sin apasionamientos. Suerte.

PISCIS

Si vive pendiente de su trabajo, relegará su vida privada a un segundo plano. Mejor intente lograr el equilibrio entre ambas. Adelante.