¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 9 de marzo te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Debería controlar su salud en general, hacerse un chequeo médico preventivo no estaría mal. Pase más tiempo con la pareja. Suerte.

TAURO

El amor se presentará sin previo aviso, pero no deseche las oportunidades. Si ya tiene pareja solo sea feliz y nada más. Adelante.

GÉMINIS

Sus condiciones laborales serán óptimas. Sin embargo, algunas personas con su mala actitud pueden arruinar todo. Debe estar alerta.

CÁNCER

Obtendrá nuevas oportunidades en lo laboral o profesional si mantiene esa línea seria y responsable. Escuche siempre a la pareja.

LEO

Necesitará salir de la tensión laboral que lo está llevando al estrés, puede intentar tanto con masajes de reflexología como relajación.

VIRGO

Se sentirá algo incómodo por comentarios desagradables que se hacen desde su trabajo. Es mejor alejarse de esas personas.

LIBRA

Evite que los chismes se interpongan en su relación afectiva, no comparta dudas y temores porque puede lastimar el amor de su pareja.

ESCORPIO

No se deje llevar por tentaciones de gastos excesivos; cuidado, pueden llevarlo a endeudarse con créditos que luego no podrá pagar. Suerte.

SAGITARIO

Las discusiones en el hogar podrían afectar su sistema nervioso, es mejor que tome todo con calma para lograr mejores decisiones. Adelante.

CAPRICORNIO

Amores ocultos no son aconsejables si tiene una pareja a la que ama y valora. No ponga en resigo todo por un momento. Está advertido.

ACUARIO

Si tiene un objetivo laboral, no lo abandone antes de llegar a la meta; siga adelante, sus cualidades y nivel de preparación le permitirán lograrlo.

PISCIS

Podría sufrir un repentino ataque de cólera, la situación puede salirse de control si no logra controlarse. Hágalo y actúe con madurez. Suerte.